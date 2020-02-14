武漢肺炎│內地男怕感染「太空人」Look登機　旁人急問：會爆嗎？

新型冠狀肺炎疫情持續，內地確診人數衝破6萬大關，為免感染不少內地居民都奇招盡出，日前有男子搭飛機時竟出動到太空人服飾，引來圍觀，有關片段更在網上瘋傳，事主穿了3小時也感覺良好，機場方面則指如非安全問題，不限制乘客衣着。

有內地男穿太空人充氣衣上機，引來圍觀更在網上爆紅。（京新聞視頻）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

微博李姓網民「_超危險飛踢」以一身「太空人打扮」於北京登機的片段火爆全網，他2月8日在北京首都機場搭飛機前往深圳，他一出現即時引起所有人的關注，有的人爆笑，亦有人擔心其衣服起飛後會否爆炸。

他最終安然無恙的上機，成功抵達深圳，事後接受採訪時透露自己姓李，稱穿那件太空人衣服前後約3小時，感受良好，沒有什麼不適感。

李先生指當天選穿這套太空人服飾乘飛機，主要是覺得這衣服能夠過濾空氣，更好的隔絕飛沫；他指沿途不時被別人問到，穿這樣的充氣衣服上機會否在空中爆炸，他重申並不會，因為袖口都有氣口往外漏風。

即睇「太空人」登機全過程！

+ 9 + 8 + 7

李先生認為自己的太空人服飾不屬於會被拒絕的奇裝異服，但被問到一旦被拒登機他會怎辦，他則笑言「那就脫掉吧」。首都機場安檢人員表示，只要沒有安全問題，不會對乘客衣着打扮有相關限制。

同場加映：那個一樣浮誇的遼寧聖誕樹大媽！

+ 6 + 5 + 4

+ 4 + 3 + 2