武漢肺炎｜粉嶺口罩開倉向港人派1萬籌　廠商卻一句話激嬲網民

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，惟因口罩供應緊張，港人每日都要為一罩奔波。醫療用品公司「盾牌」於深夜時分在facebook專頁宣布，今晨（16日）以開倉派籌形式在粉嶺工廈出售共1萬盒口罩，過千人於寒冷天氣警告下圍着工廠大廈排隊。市面一罩難求，有人開倉賣口罩應是好事，但廠商帖文中的一句話卻引來網民不滿，更有人質疑涉事廠商刻意囤貨再以高價售出！

粉嶺口罩開倉表明只限香港人，上千人冒寒取籌。（黃偉民攝）

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有醫療用品公司凌晨於fb專頁宣布，今晨9時起會於粉嶺工廈開倉售賣口罩，共派發1萬個籌，每人最多可以購買兩盒。口罩價錢由150至200元一盒不等，公司表明會以身份證登記，只限香港市民購買。

帖文指出，由於供應緊張，公司「幾經周折，突破重重封鎖」後終將一批口罩運抵香港，為了「以最快速度將口罩落到市民手上」，公司以「極短時間」籌組工作人員幫忙，並選擇以開倉形式售賣。

文中提到，口罩價錢與以往「公價」不同，是因應返貨成本及運費增加，更指「如閣下不能接受現在高昂價格，請待大概5月後，疫症過後，價格回復正常水平才購買」

本來開倉出售口罩能獲得市民支持，然而不能接受價格便要5月才買的言論卻令不少網民不滿，批評公司「食人血饅頭」、「呢個時候仲發國難財」、「有良心嘅企業，都唔會係呢個時候加價3倍，仲要叫人接受唔到就等到疫情過後先去買」；甚至有網民因而發起罷買，「根本就係收埋大量存貨，明知出面搶到癲都唔放貨，香港人畀啲骨氣唔好同佢買」、「我唔會針對佢賣嘅價錢，的確而家$150一盒都好多人想買，係成篇文嘅態度，香港人欠咗你？」。

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