台日混血性感網紅50萬粉絲福利照超轟動　學霸變身插畫家兼魔術師

是混血兒、是網紅、是插畫家、是魔術師、竟然還是學霸！打扮性感而且身材誘人的台妹「Janie泥泥」美貌與才華並重，是不少網民每日瘋狂F5的對象之一。曾經有人在藥妝店偷拍美女背影後放到網上，希望可以找出真人，網民們亦不負所托，迅速確定相中人就是泥泥，並將Instagram獻上，直指她是一位美女高材生插畫家！

泥泥是一名台日泥血兒，既有靚樣亦有索爆身材。（IG「janie.lin」圖片）

泥泥出生於馬來西亞，本身是台日混血兒，樣子成功揉合兩地女性的特點，肌膚嫩白之餘，一雙水汪汪的大眼睛就已經成功吸引了網民們的注意力。（IG「janie.lin」圖片）

泥泥在IG上有超過50萬名粉絲，是人氣十分之高的網紅。她出生於馬來西亞，本身是台日混血兒，樣子成功揉合兩地女性特點，肌膚嫩白之餘，一雙水汪汪的大眼睛就已經成功吸引了網民注意力。

除了樣子，泥泥的身材更令人血脈沸騰！打扮性感的泥泥經常在社交媒體大派福利照，雖然她只有1.53米高，但豐滿的上圍和纖腰每秒鐘都在衝擊視覺。她在達到50萬名IG粉絲的時候，就曾上載一張咬起上衣露出內衣及深長事業線的照片，勁吸近5萬個讚好，她亦直言自己沒有想過在一年間可以有50萬名粉絲。

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泥泥曾經被人偷拍側面，然後被放到網上求真人名字。（IG「janie.lin」圖片）

不過就算看不到泥泥的樣子，只是從側邊看到她，從多人都會情不自禁的一直盯着她看。最經典的一次就是，曾經有不認識泥泥的人在藥妝店看到她正在逛街買東西，當時的她身穿超短貼身連身裙及黑色長絲襪，將大好身段都展現出來。或許是太過害羞，看到泥泥的人未敢上前打招呼，只偷偷從側邊拍下她的身影，並上載到facebook群組希望知道對方姓甚名誰。最後，有其他網民立即認出是性感美女網紅泥泥，並分享她的社交帳戶。

泥泥除了「人靚身材正」之外，亦都十分之有才華。求學時期分別就讀台灣武陵高中和中山大學，是高材生。她現時亦設有另一個IG帳號，專門發布自己創作的漫畫及插圖，內容以情侶之間的愛情對話為主。泥泥間中亦會表演魔術，並在YouTube頻道「魔術Channel」上作分享。

泥泥樣子甜美之餘，身材亦都夠晒火辣，學業方面是高材生，事業上亦都多方面發展，相信世間上實屬少有的全能型美女！

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