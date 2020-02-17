情人節│租酒店驚見第三者？台灣一家三口嚇到退房　員工：別張揚

許多情侶或夫妻會在情人節安排外出行程，或住飯店度過甜蜜的一晚。台灣一位網友在網上分享，表示先前跟老婆小孩到某家飯店住宿，意外發現房間玄關的全身鏡上有霧氣，而且仔細一看霧氣的圖像就像半張人臉，儘管原PO反覆擦拭了幾十分鐘以上，霧氣仍未消失、持續浮現，嚇得原PO一家半夜退房離開，雖然飯店人員給原PO全額退費，但要求他們不要張揚這件事，令原PO感覺更加詭異。

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原PO日前在「靈異公社」發文，他說當老婆從浴室洗澡完出來後，霧氣隨之跑出來打在玄關的連身鏡上，並浮出了半張人臉的形狀，原PO見狀後用酒精、沐浴乳擦拭了幾十分鐘仍沒有用，人臉圖案的霧氣仍一直浮出，後來他跟飯店人員反應，並擦拭給他們看，但前前後後3位工作人員都說沒看到什麼，表示那只是霧氣，要原PO一家不要想太多。

但原PO仔細想想仍覺得相當恐怖，決定在半夜時退房離開，而飯店則全額退費給他，但要求不要將此事到處張揚，原PO說：「可以理解，嗯他們還要做生意，雖然不說是哪家飯店，但我們的親身經歷總可以一吐吧，真的是我們想太多嗎？」

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