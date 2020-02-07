【情人節脫單】提升異性好感度要從穿搭、妝容、髮型、飾品入手

情人節快到了，妳還是單身一個人嗎？總是在煩惱倒底要不要和他告白而心神不寧嗎？別害怕，現在就告訴妳哪些方法可以攻陷他的心，讓他在情人節就向妳告白的脫單必勝秘笈。 文：Jin／滔客

穿搭 約會這樣穿好感度提升

男人是視覺的動物，去約會還是要打扮一下，一開始約會的穿搭先不要太複雜，像是可以穿簡單的白色T恤或白襯衫加上牛仔褲，對男生有高度的吸引力，女生們穿上白色系列單品會有乾淨、純潔、無害的感覺，超百搭的白襯衫，穿上它準沒錯，對男人而言鎖骨、香肩是女人性感的部位，穿上露肩上衣小露性感，雖然約會是想要吸引他的注意，但還是不適合太露的上衣。

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妝容 春天粉嫩系的輕透妝感

約會的輕透系妝容也是很重要的關鍵，不要化太濃的妝，乾淨輕薄彷彿天生好膚質的底妝，男生可是很在乎女生的膚質，太粗的平眉男生其實看不懂，自然的眉毛即可，眉毛的顏色可以從瞳孔的顏色去選擇；眼影的部分可以選擇浪漫粉色系，帶點無辜楚楚可憐的感覺，在畫上不勾眼尾的內眼線，若隱若現的感覺，使內眼線增加深邃度；嘴唇的話太紅就不OK了，可以擦上水潤的浪漫珊瑚色或豆沙色唇彩，營造自然水嫩嘟嘟唇。

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飾品 戴上飾品 魅力加分

不要看飾品小小的，帶對飾品也是讓妳形象加分的一大重點，還能展現個性風格，像是耳環可以大大增加妳的女人味，選擇不同的款式有不同的效果，垂釣、細長流線造型的耳環還有修飾圓臉的效果，但如果妳是長臉的話，圓形、樣式浮誇的耳環才比較適合，另外，在男人眼中性感的鎖骨，也可以戴上鎖骨練，會有性感加乘的感覺。

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髮型 髮質光澤柔順有天使光圈

受到男生高度歡迎之一的就是浪漫長捲髮，充滿女性溫柔的魅力的大波浪捲，有女人味又性感，還有經典柔順長直髮，同時也要兼顧好光澤柔順有天使光圈的好髮質，吹頭髮時不要為了快速方便而用太高的溫度導致髮質受損，平時頭皮也要做好清潔調理，男生們也是會在意女生身上的小細節。

就算沒有長髮也沒關係，有些男生就是偏好個性短髮的女生，俏麗短髮或中長髮也是很夯的，透過不經意的撥弄，把頭髮掛耳朵後面的舉動撩到他心癢癢！

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如果有心儀的對象，就把握以上訣竅打扮一下，提升自己的魅力，好好透過這次情人節脫單吧！

【本文獲「滔客」授權轉載。】