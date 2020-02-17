武漢肺炎│內地劇3年前神預言新冠肺炎？一句對白引網民熱議

武漢肺炎（新冠肺炎、COVID-19）的疫情仍持續升溫，不過近來網友發現之前大陸一齣電視劇《急診科醫生》，裡面描述的劇情就跟現在的情況差不多，讓不少網友都大呼「神預言」。

「醫護馬拉松」是內地網民不時拿出來開玩笑的《急診科醫生》名場面。（《急診科醫生》劇照）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

《急診科醫生》是2017年播出的，由張嘉譯、王珞丹、江珊、柯藍等人主演，劇中有提到一名曾去過非洲的病毒感染者來到急診室，出現了咳嗽、發燒、呼吸困難等類似SARS的症狀，劇中醫生看到檢驗報告後更提到「新型冠状病毒」一詞，醫院立刻封鎖了急診室進行隔離，這樣的情況就跟現在新冠肺炎情況很相似，有些網友到該劇的編劇微博下留言「您是穿越過來的麼？預言的太準了！」、「您快點把解決辦法說出來呀」。

2017年播出的《急診科醫生》中曾提到「新型冠状病毒」一詞。（《急診科醫生》劇照）

+ 6 + 5 + 4

不過編劇對此則回應「一個電視劇而已，解決不了實際問題」，之前編劇也曾談到，在寫《急診科醫生》的劇本時，會請教專業的醫師，甚至每集的劇本寫好後，會請醫師先檢查過，醫師會提出專業的意見，再對劇本進行修改。

相關圖輯：台性感網紅口罩當Bra戴？網民突變最強環保L：畀我用（點圖放大▼▼▼）

+ 15 + 14 + 13

延伸閱讀：

婚後聚會要自掏腰包 何嘉文哀怨身價大跌

「想見你」完結收視再創新高！子維、雨萱撒糖成最高點

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】