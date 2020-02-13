武漢肺炎│網民分析3大原因勿亂買酒精棉：這不是拿來環境消毒的

受到新冠病毒COVLD-19（俗稱：武漢肺炎）疫情影響，口罩、消毒酒精等重要的防疫物資被市民瘋搶，有人買不到消毒酒精，就買改酒精棉片替代，造成現在連酒精棉片也缺貨。有網友在Facebook社團發文PO出Costco上架酒精棉，但是苦勸大家「不要買」。

有網友苦勸大家勿亂買酒精棉。（Facebook@Costco好市多 商品經驗老實說）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

Facebook社團「Costco好市多 商品經驗老實說」是許多消費者分享購物資訊的社團，經常有網友在社團PO出自身購物的經驗，因此讓新商品爆紅，但是這次PO出的酒精棉，卻是呼籲大家，沒有需要不要買。

網友PO文指出，Costco上架酒精棉了「我知道大家都很恐慌」，但他想拜託大家，「酒精棉不是拿來環境消毒的！拜託不要搶酒精棉」，留給糖尿病患者及其他醫療需要的人，一張小棉片可以幫助需要的人，是非常珍貴的，而且它真的很小張連一隻手都消毒不乾淨，讓它留給真正需要的人。

「這是◯◯◯◯救命的！」網民分析3大原因勿亂買酒精棉（點圖放大▼▼▼）

+ 6 + 5 + 4

相關圖輯：噴消毒酒精煮飯被燒傷！醫生9大Tips提你勿亂用（點圖放大▼▼▼）

+ 5 + 4 + 3

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】