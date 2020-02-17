武漢肺炎｜港鐵文件夾面罩男真身拍片教點整：成本3蚊包埋頸同耳

網上早前瘋傳一名男子改裝透明文件夾當防護面罩乘搭港鐵，引來網民瘋狂讚好，這名面罩神人日前在網上現真身，拍片教大家自製文件夾面罩的絕密秘技，成本低至3元即可保平安。

網上早前瘋傳男子文件夾當面罩的照片，相中人近日網上現身，仲教大家點樣整。（網上照片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

這名面罩神人拿着iPad分享自己被偷拍並紅爆網上的照片，笑言「其實相入面嗰個人的而且確係我嚟， 希望大家喺笑之餘，都係認同我做法啦，我目的都係希望教大家整個面罩出嚟，減低病毒傳播。」

他表示近日全港處處人龍排口罩，口罩價格亦越炒越貴，其實只要一個售價不過3元的透明膠文件夾，即可製成包覆度高的面罩。

即睇呢個低成本面罩點樣整！

+ 6 + 5 + 4

他特別提醒網民購買文件夾時要買較長身的F4 size而非A4 size，然後在文件夾中間的側邊位置，剪開兩個洞再穿上一條繩，他表示繩子長度最好預鬆一點再打個活結，使用時即能輕易按自己頭形調較，不用太緊亦不會很重霧氣，而套頭的一邊就要和膊頭平衡。

他指如貼着頭頂戴上，文件夾遮擋範圍可達頸部，連側面兩耳也不會曝露在外，基本上旁人在正面或側面打噴嚏也不用太擔心。他希望大家學會自製面罩後，「幫大家慳返好多排口罩時間，慳返好多錢」，呼籲覺得有用的人也可推介給朋友一同努力以低成本的方法降低病毒傳播率。

他又特別提及流落在外可能載有感染者的郵輪人士即將回港，船上的人或因沒口罩大感徬徨，希望有關方面可考慮讓船上人士以這成本低又極易做的文件夾當口罩頂住先。

+ 27 + 26 + 25

+ 3 + 2