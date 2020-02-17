武漢肺炎｜教你如何節省廁紙　網民分享抆屎方法可令紙巾零浪費！

廁紙近日成為一眾市民囤貨的目標，今（17日）早更出現賊人持刀劫去60條卷裝廁紙的奇聞！廁紙原本只是平價日用品，現在竟成為稀有物資，令不少人都覺得難以置信。不過既然買不到廁紙開源，就只能從少用廁紙方面節流，過去內地曾有網民分享一個神奇的方法，將去廁所抆屎時的廁紙使用率從一般只有37.5%提高至75%，甚至是有可能達到理論上的100%，變相節省超過一半紙巾！

近日市民紛紛搶購紙巾。（資料圖片／余俊亮攝）

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該名內地網民首先示範一般人對摺廁紙擦屁股的方法，他假設一般人每次擦屁股時都會拉出8格廁紙，然後對摺紙巾3次，分別擦屁股3次。他解釋這樣擦屁股的話，一些比較節省的人可能還會再對摺一次，即可多抹一次，但這樣的擦屁股方法會令大便一直被包在廁紙內，一旦大便的濕度較高（例如較稀爛），對摺之後的紙巾如用作太大力擦屁股會「屎透紙背」，令大便回到屁股上。

↓↓↓ 圖解節省使用紙巾的方法 ↓↓↓

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於是網民提出一個極為創新的方法，令同樣8格的廁紙可以擦屁股多達6次！他的擦屁股方法需要先將紙巾對摺變成4層，然後將紙巾左邊部分撕開或者剪開，右邊則摺疊少許形成握手位。如是者，每擦屁股一次之後就將用過的那一層廁紙撕走，重複4次，之後再將餘下的握手位廁紙攤開，擦屁股第5次，最後對摺一次，擦屁股第6次。

↓↓↓ 今（17日）早曾有3名男子持刀行劫，搶走60條廁紙 ↓↓↓

今早3名持刀賊劫超級市場送貨工人，搶去60條卷裝廁紙，案發超市門外放有大批廁紙，警方封鎖現場調查。（黃偉民攝）

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網民續指，他的擦屁股方法「完美解決了紙張太薄容易擦破的問題」，令廁紙使用率提高一倍達到75%。他又提到如果撕紙巾時的手勢可以熟練一點，不用根據方格撕紙的話，理論上甚至可以達到100%，即完全沒有浪費。

↓↓↓ 全城搶購廁紙，荃灣川龍街曾經出現廁紙牆，沙田第一城百佳曾出現廁紙迷宮 ↓↓↓

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如此提高廁紙使用率的方法引起網民熱烈討論，更有超過1700人表示贊同。其他網民亦有提出自己認為可以提高廁紙使用率的方法，於網絡來了一場「慳紙巾方法」的比拼。

（知乎）

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