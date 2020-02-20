【整蠱專家】外甥突斷電瞓咗　鬼馬舅父狂拍崩壞照配搞笑對白

香港的小朋友近日因停課留在家中，不少家長都要為子女想節目。一名台爸早前與太太帶同兒子到岳母家包水餃，不料兒子因太早起的關係，包着包着便累極睡在桌上。舅父看到外甥熟睡的畫面即靈機一觸，為他拍下多張同一動作、不同場景的惡搞相，上載至網上即笑翻大批網民。

玩手機玩到人沒電的小鬼。（fb「爆廢公社二館」圖片）

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該名台爸今日於fb群組「爆廢公社二館」發文，指家中「小鬼」兒子早前跟媽媽到舅父家探望外婆，一家人更在客廳包餃子。台爸說兒子當天很早便起床，一邊玩手機，一邊精神上陪伴外婆包餃子，期間卻突然「斷電」，倒在桌上睡着了。

原本在餐桌旁處理工事的舅父看到這一幕即起了惡作劇念頭，「決定幫小鬼留個『美好』的回憶」，他於桌上及椅子背放上不同的物品，配合孩子打開雙手的動作，拍下多張「同一動作、不同場景」的惡搞照片，如「玩電話玩到人沒電」、「低估酒精濃度的人」等等，搞笑抵死的形容配合「小鬼」的睡相，笑翻大批網民。

不少網民看過相片都笑言「舅父太壞了」、「是不是一早就想這麼做？」、「怎麼能準備這麼多道具？太厲害了」；亦有人笑指相片情況完美反映「給男人顧孩子的下場」、「他長大後看到應該會笑死」。有網則突破盲點，問為何拍了大批相片「小鬼」仍未醒來，獲台爸搞笑回覆：「小鬼斷電沒有充飽不會醒。」