情人節│台男2月14收「石頭朱古力」　網民揭驚多過喜：轉運邪術

出門前竟發現自家門前有詭異「五彩寶石」！台灣一名男網友日前在PTT上PO文分享，朋友早上要出門補班時，忽然發現紅色的鐵門底下被塞了一包不知名的東西，好奇打開一看竟是一顆顆的彩色碎石子，於是就上網查詢相關資料，沒想到網友竟紛紛要他趕快丟掉，懷疑會是某種詛咒。

台男於PTT發文向廣大網友求解。（PTT截圖）

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原PO在文中提到，他朋友正要出門上班時，發現家門口的門縫中被塞了一包不明的東西，乍看之下很像是垃圾，但又包得稍微整齊，原本想當垃圾丟掉，但是因為拿起來有些重量，所以就好奇的將它打開，朋友拆開好幾層日曆紙後，發現裡頭放了一把彩色碎石。（點圖放大▼▼▼）

照片中可見這些碎石像是平時在玉器行會看到的水晶石，通常是用來開運做成各種飾品用的，不過原PO上網搜尋後，卻只查到「巴西特級天然五行碎石」等圖片，始終不知道其中到底有什麼意義，因此讓他感到越來越毛，害怕的說「有人知道這有什麼功效或詛咒嗎？看著那堆石頭真的有點毛，求化解！」

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