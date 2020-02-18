武漢肺炎｜為何日本政府防疫慢半拍？4大理由之一竟追溯到100年前

一向注重衛生的日本，在防範新型冠狀病毒（武漢肺炎）一疫中表現消極，其中正停泊在橫濱港的郵輪鑽石公主號，至今己有造成累計逾350人確診，引起國民不滿。外界研究為何日本今次防疫差劣，循日本歷史及近年經濟發展等方向，初步得出4個原因。

日本厚生勞動大臣加藤勝信2月15日在記者會上稱，目前情況「已經發生變化」，新冠肺炎已在事實上開始在日本流行。圖為日本航空公司職員戴口罩工作。（Getty）

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1. 百年前歧視

日本YouTuber吉年皓一解釋，100年前日本國內痲瘋病盛行，由於當年衛生觀念並不普及，誤以為痲瘋病有高度傳染性，各國政府包括日本都以強制隔離作為防疫措施，令到病人及其家人受到歧視。但經過醫學研究後，世衛指出除非長時間與病患有密切接觸，或直接接觸其口鼻分泌物等才會受到感染。

與隔離痲瘋病病人相關的法案在1996年才撤銷，至2001年時任日本首相小泉純一郎才向受到隔離的日本痲瘋病人公開道歉。吉年估計日本政府遲遲不做隔離，原因之一是擔心喚醒日本人的慘痛回憶。

與隔離痲瘋病病人相關的法案在1996年才撤銷，至2001年時任日本首相小泉純一郎才向受到隔離的日本痲瘋病人公開道歉。（Getty Images）

2. 沙士0病例

2003年，中國各省、香港及多個國家都爆發SARS，但日本卻錄得零病例，雖然贏得外界的讚許，同時亦導致日本沒有相關防疫經驗。今次新型冠狀病毒在日本蔓延時，政府未能及時反應，相反台灣當年造成逾70人死亡，今次能汲取教訓，實施入境管制及限制口罩出口，確保人民安全。

2003年沙士爆發期間，淘大花園E座出現超級傳播者，其身上的病毒因大廈的U型聚水管乾涸，隔氣失效致病毒倒流傳入其他住戶的浴室，感染逾300人。（資料圖片／路透社）

3. 經濟上依賴中國

近年不少中國人喜歡前往日本旅行，根據日本國土交通省公布的數字，2019年有近3200萬名訪日旅客，當中約960萬人是中國旅客，佔了整體大約三成。另外中國旅客同年在日本消費約1兆7700億日元（約1250億港元），令日本在經濟上得益不少。

另外，2018年中日貿易額達到約35兆日元（約2兆4750億港元），力壓美國成為最大貿易伙伴。有不少網民認為，日本經濟上愈依賴中國，愈難對爆發新型冠狀病毒的中國實施入境管制等防疫措施。

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4. 東京奧運

日本自90年代初經濟沫泡爆破之後經歷「迷失二十年」，再加上2011年的福島核災，導致經濟衰退，目前雖重回軌道，但仍未回復光輝歲月。日本將今年7月24日開始的東京奧運視為「翻身之作」，不惜大興土木，包括耗資1569億日圓（約110億港元）建設新國立競技場，政府亦訂立目標，今年吸引4000萬人訪日，所以日本政府必須確保東京奧運不會因疫情而受到影響，否則將失去「救命符」，或令日本政府抗拒仿效台灣實施入境管制。

為了東京奧運而建造的新國立競技場2019年12月15日正式啟用。（Getty Images）

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