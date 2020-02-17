武漢肺炎｜3男超市劫廁紙震驚全港　網民抵死點評：史稱屙屎之亂

新型冠狀病毒在港感染人數持續上升，不少市民恐慌性搶購口罩外，更盲搶其他生活用品，其中廁紙類產品更是近日重災區。今（17日）早更發生惠康超市被賊人打劫60條廁紙的奇案，震驚網民。有人抵死形容香港終於發生「驚天大劫案」，笑言要提醒家中長者日後買廁紙回家也要更加小心，「罩不可露眼之餘，廁紙都一樣!」

案發超市門外放有大批廁紙，警方封鎖現場調查。（黃偉民攝）

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一般人認知賊人冒險打劫通常都為財，但全城搶廁紙風潮下，香港終於出現疑是開埠以來首宗打劫廁紙奇案，警方正調查。對於這宗要廁紙唔要錢的奇案，不少網民都搲爆頭，質疑廁紙大條又齖齰，「搶到都要搬餐死，未搬完都被人拉咗啦！」，形容劫匪太瘋狂，「根本常理都解釋唔到」。

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有網民感好笑又悲哀，稱這宗劫案會令國際認為香港已淪為第三世界地區，以為喜劇才有的情節，竟在現實中出現！有人笑言要提醒家人口罩以外，以後買廁紙回家也要提高警覺，又笑言如劫匪落網，若被囚友問到衰啲咩，不知他們會否誠實回答。

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