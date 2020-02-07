台女食朱古力佈滿白色蟲！廠商一招化解公關災難　獲3萬網民激讚

台中一名女網友日前購買知名士多啤梨朱古力，打開時竟發現內部長蛆，嚇得PO網提醒。事發後，朱古力廠商也配合衛生局查驗，並親自跟女網友致歉，這一系列的處理行為也被網友讚爆：「這才是負責任的廠商，反而化危機為轉機」。

原PO打開草莓朱古力，發現裡面有許多白色的肥蛆。（Facebook@爆怨公社）

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該名女網友4日去購物時，意外買到裡面有白色肥蛆的士多啤梨朱古力，還好有事先檢查才沒有直接吃下肚，當下決定PO網提醒大家，在吃東西前多注意。原來，此士多啤梨朱古力為「巧口樂實業股份有限公司」名下的產品。業務主任得知後，便在5日上午立刻致電給原PO，並迅速追查貨源、配合台中市衛生局檢查，這才發現可能是經銷通路時的問題，決定之後加強包裝設計。

原PO發文的隔天，廠商就立刻聯繫道歉。（Facebook@爆怨公社）

原PO說，廠商和業務主任除了親自拜訪、賠償之外，負責任的態度讓她非常敬佩，決定將賠償金額以對方公司的名稱捐出。該文PO出短短1小時就被2萬多名網友讚爆（截稿前已達3.5萬讚好）。

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