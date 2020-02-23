武漢肺炎｜麥當勞縮短營業時間有分店周日休息　網民：減病毒散播

新冠肺炎（武漢肺炎）影響下，不少餐廳生意大受打擊，近日就連快餐店麥當勞都宣布會縮短部分分店的營業時間，或者是減少營業日數。消息一出，不少網民都覺得驚訝，直指對於要在晨早或深夜工作的人影響很大，同時亦擔心本身在麥當勞在長期「打躉」的露宿者（麥難民）將無處可去。

麥當勞於21日公布，將會調節部分分店的營業時間。（資料圖片）

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麥當勞於上周五（21日）公布，為保障員工與食客的安全，將調節部分餐廳的營業時間，當中不乏位於旺區的店舖，例如九龍公園及中港城分店在下午6時就已經關門，位於中環美國銀行中心的分店則會在下午7時關門，星期六日更全日休息。

對於麥當勞調節營業時間，網民有讚有彈。（資料圖片）

24小時營業的麥當勞夠晒方便，有網民對於營業時間的新安排感到擔心，指雖然現時有不少打工仔都在家辦公，但對於仍然需要出外上班，甚至是需要在清晨或深夜時分上下班的人而言，沒有麥當勞的話將難以找到餐廳用餐。另外又有網民關注新安排涉及的分店，或有麥難民於深夜留宿，擔心他們沒有其他可以安心休息的地方可去。

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不過也有網民體諒麥當勞的安排，指近日外出的市民已經大幅減少，遊客亦近乎絕跡，如旅遊區的分店勉強維持原本營業時間亦無必要。另外有人提到，麥當勞分店無可避免會聚集人流，有利病毒散播，提早關店實屬好事。

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17間受影響分店的營業時間如下： 港島區 山頂廣場（香港山頂道118號山頂廣場2樓11-12號舖） 營業時間：星期一至五10:00am-6:00pm；星期六及日10:00am-8:00pm 美國銀行中心（香港中環夏愨道12號美國銀行中心地下G7A及G7B(2)號舖） 營業時間：星期一至五7:00am-7:00pm；星期六及日休息 信德中心（香港干諾道中200號信德中心二樓267號舖） 營業時間：星期一至五6:00am-9:00pm；星期六及日6:00am-9:00pm 龍記（香港上環德輔道中267-275號龍記大廈一樓及地下入口） 營業時間：星期一至五7:00am-9:00pm；星期六至日7:00am-9:00pm 海富中心（香港夏愨道18號海富中心地下1-41號舖A部份） 營業時間：星期一至五6:00am-11:00pm；星期六及日6:00am-10:00pm 海灣（香港鰂魚涌海灣街4-6號嘉榮大廈地下11-13號舖） 營業時間：星期一至五7:00am-8:00pm 赤柱廣場（香港赤柱佳美道23號赤柱廣場地下G02及G03號舖） 營業時間：星期一至五7:00am-10:00pm；星期六及日7:00am-10:00pm

九龍區 星光行（九龍梳士巴利道三號星光行地下及地庫部份） 營業時間：甜品店休息 九龍公園（九龍尖沙咀柯士甸道22號九龍公園） 營業時間：星期一至五9:00am-6:00pm；星期六及日9:00am-6:00pm；甜品店12:00pm-4:00pm 中港城（九龍尖沙咀廣東道33號中港城一樓28號店） 營業時間：星期一至五7:00am-6:00pm；星期六及日7:00am-6:00pm 新文華中心（九龍尖沙咀科學館道14號新文華中心地下G27部份，G28&G29號舖及1樓127-138號舖） 營業時間：星期一至五7:00am-10:00pm；星期六及日7:00am-10:00pm；甜品店休息 紅磡站（九龍紅磡站閣樓HUH R2號舖） 營業時間：星期一至五6:00am-8:00pm；星期六及日6:00am-8:00pm 又一城（九龍九龍塘達之路80號又一城2樓L2-28號舖） 營業時間：星期一至五7:00am-9:00pm：星期六及日7:00am-9:00pm E-MAX（九龍九龍灣展貿徑1號九龍灣國際展貿中心地下1號舖） 營業時間：星期一至五7:00-9:00pm；星期六及日7:00am-9:00pm MegaBox（九龍九龍灣宏照道38號企業廣場五期） 營業時間：星期一至五7:00am-9:00pm；星期六及日7:00am-9:00pm 宏開道（九龍九龍瀛宏開道8號其士商業中心地下1-2號舖） 營業時間：星期一至五7:00am-9:00pm；星期六及日7:00-9:00pm

新界區 亞洲貨櫃大廈（新界葵涌三號碼頭亞洲貨櫃大廈B座12字樓） 營業時間：星期一至五7:00am-7:00pm；星期六7:00am-7:00pm；星期日休息