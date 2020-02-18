武漢肺炎│去日本旅遊無問題？網民盤點低風險區　這地方相對安全

熱爆話題
撰文：
最後更新日期：

日本武漢肺炎（新冠肺炎、COVID-19）疫情蔓延，確診案例人數也快速上升，對此就有台灣市民詢問，目前日本哪些地區較適合旅遊，而網友也指出，大阪以西與廣島一帶都還行，也有人說，四國和九州目前無個案相對安全。

有網民於PTT八掛版問「現在去日本的那（哪）邊玩最安全？」引起熱議。（PTT）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

有市民在「PTT八卦板」指出，現在人氣日本旅遊景點可能有被感染新冠肺炎的風險，其中日本關西、關東和沖繩都有出現病例，原PO認為：「感覺只要中國人多的地方，新冠肺炎得到的機率就高」，因此他表示，佐賀、鳥取、茨城、群馬等幾個連日本人都公認較沒有人氣的地區，現在就很適合去旅行，甚至說：「泡泡溫泉吃吃海鮮感覺在哪邊都一樣」，也好奇詢問大家：「現在去日本的哪邊玩最安全」。

去日本旅遊無問題？網民盤點低風險區（點圖放大▼▼▼）

+2

目前台灣對新冠肺炎旅遊疫情建議等級上，日本、泰國被列為第一級「注意」；新加坡為第二級「警示」；中國、香港、澳門則是第三級「警告」。旅遊疫情建議等級第一級，為最輕微的「注意」（Watch），提醒民眾要遵守當地的一般預防措施，如戴口罩、勤洗手；第二級「警示」（Alert），前往當地應採取加強防護；第三級為最嚴重的「警告」（Warning），呼籲民眾避免到當地所有非必要的旅遊。

相關圖輯：冠狀病毒及武漢肺炎的病徵▼▼▼

+7
+6
+5
武漢肺炎│日本節目稱新冠肺炎毒性不強　網民冇眼睇：咪去日本玩
武漢肺炎│內地劇3年前神預言新冠肺炎？一句對白引網民熱議
武漢肺炎│洗手做少一個動作等於白洗？研究發現細菌不減反增84%
武漢肺炎│台婦一句令健身房恐慌？「假消息」當笑話講網民批缺德
武漢肺炎│網民分析3大原因勿亂買酒精棉：這不是拿來環境消毒的
武漢肺炎│TWICE子瑜直播以國語貼心溫提粉絲：大家要好好戴口罩

延伸閱讀：

每月都要噴一萬…他問「為何台灣人都愛請外籍看護」？ 網點破關鍵

30歲後不愛去吃到飽餐廳？ 網曝關鍵原因：同價位吃更好

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

立刻Like！讚好《01熱話》：
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。