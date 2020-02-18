武漢肺炎│去日本旅遊無問題？網民盤點低風險區　這地方相對安全

日本武漢肺炎（新冠肺炎、COVID-19）疫情蔓延，確診案例人數也快速上升，對此就有台灣市民詢問，目前日本哪些地區較適合旅遊，而網友也指出，大阪以西與廣島一帶都還行，也有人說，四國和九州目前無個案相對安全。

有網民於PTT八掛版問「現在去日本的那（哪）邊玩最安全？」引起熱議。（PTT）

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有市民在「PTT八卦板」指出，現在人氣日本旅遊景點可能有被感染新冠肺炎的風險，其中日本關西、關東和沖繩都有出現病例，原PO認為：「感覺只要中國人多的地方，新冠肺炎得到的機率就高」，因此他表示，佐賀、鳥取、茨城、群馬等幾個連日本人都公認較沒有人氣的地區，現在就很適合去旅行，甚至說：「泡泡溫泉吃吃海鮮感覺在哪邊都一樣」，也好奇詢問大家：「現在去日本的哪邊玩最安全」。

去日本旅遊無問題？網民盤點低風險區（點圖放大▼▼▼）

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目前台灣對新冠肺炎旅遊疫情建議等級上，日本、泰國被列為第一級「注意」；新加坡為第二級「警示」；中國、香港、澳門則是第三級「警告」。旅遊疫情建議等級第一級，為最輕微的「注意」（Watch），提醒民眾要遵守當地的一般預防措施，如戴口罩、勤洗手；第二級「警示」（Alert），前往當地應採取加強防護；第三級為最嚴重的「警告」（Warning），呼籲民眾避免到當地所有非必要的旅遊。

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