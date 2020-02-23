居英港人憶年輕時行山「野生捕獲」麥理浩伉儷　珍貴合照見證歷史

近日港人興行山抗疫，不少人紛紛上載行山打卡照「呃like」。有居英港人早前分享年輕時行山的相片，稱早於1979年曾於山上「野生捕獲」過前港督麥理浩伉儷，現在回想認為相片不但見證歷史，更是令他想起麥督設立郊野公園和麥理浩徑的德政，對喜愛運動的他來說別具意義。而且麥理浩夫人於上周日（16日）在英國離世，享年99歲，令他更加覺得合照珍貴，充滿回憶。

居英退休港人施鍏忠早前於facebook分享年輕時的行山舊照，提及曾「野生捕獲」前港督麥理浩伉儷的經歷，獲網民瘋傳分享。（施鍏忠授權提供）

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目前居於英國的退休港人施鍏忠（施忠）早前於facebook分享舊照，相中可見數名童軍與一對外國夫婦正於郊外草地席地而坐休息，眾人面上都掛着燦爛笑容。仔細一看，相中的外國人夫婦原來是前港督麥理浩伉儷，令相片更覺珍貴。

施忠接受《香港01》訪問時分享，指相片約於1979年左右拍攝，當年他是沙田區第十二旅的童軍領袖，正陪同其他童軍進行「總領袖獎章」的遠足項目。走上船灣淡水湖以東、老虎窟後面的山徑後遇上一對外國夫婦，帶着兩隻狗，由一名「明顯很 fit 的」中國人陪同行山。當時他只覺得外籍夫婦很面善，形容「老人家很友善，和我們碰面後開心暢談」，更指老人家親自表示「很愛行山」。

++麥理浩在任期間設立了郊野公園和麥理浩徑++

全長100公里的麥理浩徑共分10段，貫穿多個郊野公園，是不少行山人士的必行路線。（資料圖片/顏銘輝攝）

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傾談及休息過後，施忠和同伴與老夫婦準備「向左走，向右走」，臨行前合照一張，他才想起對方就是時任港督伉儷。回想當時他參與的童軍遠足項目，獎章正是由香港童軍的總領袖，即港督頒授，其同行友人的總領袖獎章翌年正是由麥督手上領取，因此這次相遇對施忠及同伴來說可謂具雙重意義，「為這個項目，於這個場合，遇到港督，其組合可說天衣無縫」。

施忠提到，曾任體育老師及懲教署職員的他「多年來離不開體育和運動的範疇」，於麥理浩徑留下不少珍貴回憶，不但個人行山鍛鍊、更曾參與支援毅行者的工作，甚至連其外國友人也對這條融入市區的行山徑感羨慕，故他認為麥理浩徑的成立「除了體現了港督身體力行的親民德政外，對我們又別具意義」。

++香港郵政曾推出麥理浩徑紀錄郵票及精品++

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他說，原本分享相片只為與好友們一同懷緬行山經歷湊熱鬧一番，認為相片獲得廣傳「足證麥督受港人愛戴」，對於能藉相片分享珍貴的歷史片段亦感到相當高興，直言「因當天『開心分享』而現感『分享開心』」。身為「艇痴」的施忠又指，與艇友們不時提議要回港來個海陸遊，「下海扒獨木舟之後，再到麥理浩徑登高去」，笑言這次的相片「會是不久將來組團訪港的催化劑」。

他認為，港人能於空餘時間結伴行山放鬆，舒展筋骨，「不論是山上偶遇港督的集體回憶，或捕獲發哥的時下潮流……一切都從港督麥理浩爵士所設立的郊野公園和麥理浩徑開始」。加上得知早前麥理浩夫人於英國離世，亦令他更覺合照珍貴，充滿回憶。