武漢肺炎│港媽搭機回港遇氣憤事　同機女子亂噴酒精兼拉低口罩咳

新型冠狀肺炎疫情下，不少人搭飛機都會嚴陣以待，口罩、眼罩、消毒酒精樣樣出齊，不過有網民就在飛機上為此爭執，有網民發帖表示「坐飛機遇上極冇品癲人」，指責一名前坐的女子向坐椅噴酒精時，噴到她的小朋友，樓主和她理論，對方竟拉下口罩向她和小朋友大力咳嗽。

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樓主指責一名前坐的女子向坐椅噴酒精時，噴到她的小朋友。（新福岡旅遊討論區-fb圖片)

該名網民在facebook群組「新福岡旅遊討論區」發文，表示剛剛由福岡回港，坐前坐的女子「上到飛機瘋狂向坐椅噴酒精消毒」，樓主2歲的小朋友坐在後面，「酒精噴落坐椅不停濺起向小朋友吹過嚟」。

樓主的丈夫忍不住開聲，請她小心點，又指可以用酒精紙巾或者噴酒精落紙巾再抹，卻被對方「聲大夾惡鬧返」，更稱向樓主一家說「咁驚就唔好坐呢啲飛機啦！」，樓主也不明白其邏輯，她指明白「呢個時勢大家都好小心，但你小心時可否唔好咁自私，諗吓周圍仲有其他人」。

之後女子仍針對樓主一家，「刻意將椅背較低頂住我先生」。下機後，樓主忍無可忍和女子理論，想不到女子「突然除咗口罩極近距離向住我同小朋友大力咳！」，樓主追住她，但女子走去用飲水機洗手，之後入了廁所沒有出來。樓主無奈地稱，「我本來以為佢只係冇品德，原來遇上咗個癲嘅」。

樓主的經歷在網上引來熱論，不少網民都認為女子行為過份，「好自私！」、「明顯呢個係潑婦，講完佢無再作出過份行為就算了，或者請空姐幫忙同佢講」、「噴真係太自私，你想消毒，但有無諗過人地聞完會唔舒服？」。

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