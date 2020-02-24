【武漢肺炎】市民逼爆坪洲居民困擾　店主：有人臨走仲搶購廁紙

新型冠狀病毒肺炎確診個案在港持續上升，不少市民連日留家後，都忍不住外出唞唞氣，行山以外原來離島也被逼爆，有坪洲小店店主網上發帖，指昨（23日）坪洲塞滿人，生意沒增也算了，最不滿是有些人離開時竟搶購廁紙，引起島上居民不滿，店主呼籲大家遊玩時自律，也別搶走離島居民物資。

坪洲小店店主抱怨港人逼爆以外還搶購島上居民物資。（Cinpou fb）

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「香港人嚟離島玩，唔支持小店唔緊要，但可否珍惜我哋居民呢處叫家的地方？」在坪洲開小店的「Cinpou」店主在facebook發帖，表示昨日全坪洲塞滿人，其店舖生意沒多少帶動，「連一張十蚊明信片都冇人幫襯」。店主指明白大家都有經濟壓力，沒幫襯不要緊，但最不滿是有香港遊客遊玩後，還要在島上搶購廁紙，「搶到要call車去中環碼頭接你」。

店主強調坪洲的貨物要舟車勞頓才可以送到，貨運時間比市區更久，貨種也比市區少很多；又指坪洲是小社區，街坊都互相尊重互相幫忙，早前物資恐慌過後當再返貨時，大家購物也會留一手，希望能留給真正有需要的街坊購買，沒想到香港遊客們到坪洲享受自在的空氣，擾擾攘攘令居民受影響以外，竟還以搶走街坊廁紙來為行程作結。

店主指這個瘋狂的周末過後，不少居民已感不滿 ，「聽說有人想發起行動了」， 忍不住向香港遊客發出呼籲:「離島也是香港一部分，珍惜這個家，唔好搶爛它」。店主希望遊客們到坪洲能「乖乖哋、細細聲」遊玩，亦要求大家不要搶走離島居民的物資。

店主又抱怨有遊客不戴口罩走入店內，突然狂咳還怪店主點香令他鼻敏感，店主待這缺德客離開後，還要消毒整間舖，「一邊抹一邊流眼淚，很無奈」。

有相信同樣居於坪洲的網民留言，指遊客湧到島上令人煩擾，批評遊客早上10時許就在其家門外嘈吵，四處跑又不戴口罩，賞花時又動手動腳；為怕感染，屋主只好每日都用漂白水洗地。

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不少網民怒斥到島上遊玩的遊客如不自律十分缺德，又指現時超市明明已返貨，不明為何還要搶，有網民同情島上居民和小店店主的遭遇，留言稱只能代缺德者說聲抱歉。