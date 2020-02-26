武漢肺炎│韓國成台灣人旅遊首選？網民彈過多讚：一堆人隨地吐痰

武漢肺炎（新冠肺炎、COVID-19）疫情襲捲南韓，短短幾日間確診個案已近一千例，日前台灣中央流行疫情指揮中心亦將南韓之旅遊警示升高為第三級。許多市民數月前早已購入機票、團旅行程，因應疫情只好趕緊著手處理。不過，就有網友在PTT上發文說到，自己的親友只要有機會出國旅遊，首選地必定是韓國，究竟韓國有哪些優點，讓人願意一去再去？

有台灣網民指親友旅行「韓國必定幾乎是首選」。（PTT）

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該名網友表示：「真的不誇張，（親友）只要有出國的機會，韓國必定幾乎是首選」，且不管怎麼玩，都是前往釜山、首爾、濟州島：「我都看膩了，但朋友都還玩不膩」。讓原PO十分納悶，畢竟世界這麼大，假期難得可貴：「怎麼不把握機會去一下別的國家，東南亞什麼的也都好呀？」

原PO也強調：「韓國、日本這些國家當然不是不好，只是每次都是去這兩個國家，不就有點可惜？」，很好奇大家願意一去再去韓國的原因是什麼：「因為韓國的消費物價都不便宜呀，很多地方跟台灣也幾乎相似，也就沒啥太特別的」，想詢問大家到底韓國有哪幾個點備具吸引力？

「韓國環境蠻髒的…」台灣網民對南韓彈過多讚？（點圖看留言▼▼▼）

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