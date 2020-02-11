韓國前女團成員申智秀轉行做健身教練　靠普拉提Pilates練出S曲線

最近這幾年，健身這個活動越來越普遍，許多熱愛健身的辣妹也開始在網路上分享自己的運動生活。而一提到健身辣妹，通常會給人陽光、活力、小麥肌的印象。不過今天要介紹的美女有別於一般大眾對健身辣妹的刻板印象，走的是溫柔氣質路線──來自韓國的申智秀！

來歷先報上，智秀今年26歲，是前韓國性感女團TAHITI的成員之一。雖然TAHITI曾發行三張單曲及兩張迷你專輯，卻在韓國當地知名度不高。2017年的12月，申智秀在時隔將近半年沒有更新Instagram後，突然發佈了要退團的震撼彈，讓不少粉絲心碎。

前韓國性感女團TAHITI成員申智秀。（IG@sooo_pilates）

文中她除了感謝粉絲的支持、抱歉讓大家擔心，也提到：「過去幾個月的痛苦是我不想再經歷的」，更在結尾中提到：「我正在接受治療、運動、練習保持樂觀思維。」即便不知道智秀真正退團的原因，我們可以確定的是那對於她來說絕對是不容易的過程。

在退團後，智秀轉而擔任專業普拉提教練，她曾發文表示：「我一開始是為了身體健康開始接觸普拉提，但從那之後，我感覺到我心理上和身體上都有了改變，所以我才努力學習，為了幫助更多人接觸這項運動。」

申智秀不時在IG分享運動照，網民焦點都在她的好身材上。（IG@sooo_pilates）

打開她的IG，可以發現她幾乎有一半的貼文和普拉提有關，所以不難想像普拉提對她的影響及幫助有多大。不過如果教練是她，上課的時候應該很容易因為她的美貌而分心吧！而各位一定想不到，除了挑戰普拉提高難度動作，智秀更勇於嘗試各種不同的運動，舉凡滑雪、自由潛水，甚至是高爾夫球都難不倒她。

雖然IG上大多是普拉提相關的貼文，智秀也不吝於分享自己的好身材。大部分的健身貼文中，咱們智秀都只穿運動內衣搭配上緊身瑜珈褲，豐滿的上圍、纖細的小蠻腰，還有修長的美腿，凹凸有致的火辣身材完全表露無遺。這樣的S型曲線，再搭配上韓國女團五官精緻的臉龐，這種美女只能說是可遇不可求啊！

打開申智秀的IG，可以發現她幾乎有一半的貼文和普拉提有關。（IG@sooo_pilates）

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：哪來這麼正的健身教練！韓國前女團成員「申智秀」彼拉提斯練出性感身材！】