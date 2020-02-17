愛的迫降真人版│北韓柔道選手為台女脫北　跨國虐戀結局出人意表

南韓一名經營YouTube頻道「BBangjin」的包進，以口述搭配照片方式，介紹了30年前台灣版《愛的迫降》。

他先描述了北韓知名柔道選手李昌壽，在1989年代表國家參與世界柔道比賽時，認識了台灣柔道選手陳鈴真，彼此一見鍾情，然而因為賽程短暫，兩人便約好了要在隔年北京舉辦的亞運會再度見面。

北韓柔道選手李昌壽對台灣柔道選手陳鈴真一見鍾情。（Youtube@BBangjin）

李昌壽雖然順利代表國家出賽，但當時已經準備退休的陳鈴真，卻輸掉了選拔賽，但為了見心上人，她挑戰了無限量級別，最終過關斬將順利奪下冠軍，成功代表台灣赴賽。然而北韓國籍的李昌壽，最終是如何跨越國境，與陳鈴真修成正果呢？

脫北者李昌壽與陳鈴真愛的故事，被網民視為真人版《愛的迫降》。（《愛的迫降》劇照）

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包進表示，當李昌壽比賽完拿了銀牌回國，只因輸給了南韓選手，被嫉妒他的人陷害，遭抓去勞改挖煤礦，憤恨不平的他認為自己為國家、為黨爭取了多面金牌卻遭到如此待遇，也為了心愛的人，因而下定決心脫北，從前往巴塞隆納比賽的火車跳車後，直接跑到南韓大使館尋求庇護，在1991年成功投奔南韓。

陳鈴真是在新聞報導中發現，李昌壽為了愛逃離北韓。（Youtube@BBangjin）

浪漫的是，不知道李昌壽做出此危險舉動的陳鈴真，是在新聞報導中才發現，男方為了愛逃離祖國，當時甚至有台灣媒體大肆報導。才見過4次面，兩人最終互許終身，甚至生下3個兒子，而結尾驚喜的彩蛋就是，包進就是兩人第一個愛的結晶，是他們的大兒子，看到最後終於知道為何這位YouTuber能夠如此詳盡的知道兩人的愛情故事了。

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