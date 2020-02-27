坐長途巴士遭兩男騷擾　印度女用一個Twitter帖文甩身連警方都讚

印度常被視為危險國度，不時都傳出單身女遊客被騷擾的事件，如果乘搭交通工具期間，不停被身旁男乘客騷擾，可以怎樣擺脫呢？印度一名女子就作了完美示範，巧妙地用一則Twitter帖文「甩身」，事情最終不但得到解決，連當地警方都大讚女子醒目的頭腦和勇氣。

印度不時都傳出單身女遊客被騷擾的事件。（Unsplash/Shanu Nag圖片）

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Twitter用戶「Ciggy」前日（24日）發文，稱自己在印度乘搭長途巴士時，一直被鄰座兩名男子騷擾及取電話號碼，令她十分驚恐，遂將車票拍下附載於帖文中，並標籤了當地警方帳戶「@uppolice」，寫道「拜託！拜託！拜託！幫幫我，我現在非常害怕，這是我的車票及公車號碼」。

女子遂將車票拍下附載於Twitter帖文中，並標籤了當地警方帳戶「@uppolice」求救。（twitter「caustic_kanya」圖片）

結果當地應急管理系統「Call 112」和警方帳戶「UP Police」都立即回應其帖文，並詢問她所在位置。不到2小時後，警方透過WhatsApp定位系統迅速找到巴士的位置，並從車廂帶走涉事的兩名男子。「Ciggy」亦交代最新情況，稱已得到警方幫助，「我現在安全了」，並感謝他們的協助。

「Call 112」其後發文大讚她的勇氣，「感謝你那醒目的頭腦，用WhatsApp程式分享位置，幫助我們在幾分鐘之內找到人。」其他網民追看完帖文後都讚揚女子做法聰明，而且警方處理能力亦相當迅速，又指可以成為女性獨遊遇騷擾時的教學。

（綜合）