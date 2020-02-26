武漢肺炎 |熊本護士偕父確診曾睇演唱會　政府拒公布詳情網民自救

新冠肺炎繼續於多國蔓延，港人旅遊熱點日本多個縣市出現確診個案，其中九州熊本縣早前新增3宗確診個案，一名20多歲護士與同住父親一同染疫。該護士確診前曾參加「熊本城馬拉松」，及到福岡看演唱會，當地政府確認消息但拒絕公開相關場地及表演者資料，網民決定自救，於是極速歸納出於相關日子曾舉行演唱會的表演者名單，人氣樂隊「WANIMA」其後亦確認確診護士曾出席福岡演唱會，宣布取消之後4場演出以助防疫。

日本樂隊WANIMA宣布，接獲政府通知指確診患者曾出席演唱會，為避免疫情擴散決定取消未來4場演出。（WANIMA_twitter圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

日本熊本縣近日出現首宗新冠肺炎病例，20多歲的女護士上周一（17日）出現病徵，至上周五（21日）才確診，其同住的五旬父親其後亦「中招」。當地傳媒報道，女護士確診前兩星期內曾與同事參加「熊本城馬拉松」，亦曾跟朋友一同乘搭JR新幹線列車，前往博多觀賞演唱會及晚飯。當地政府確認消息，惟拒絕公開相關演唱會的場地及表演者資料，僅稱要待事主病情好轉再作進一步調查。

報道引起當地網民關注，有人極速整理出於相關時段內，曾在福岡地區舉行過演唱會的藝人及樂隊名單，當中包括「WANIMA」、「Urbangarde」、男歌手「久保田利伸」及組合「Perfume」等，呼籲出現病徵的人盡快求醫。

至昨日樂隊「WANIMA」於官方網站宣布，接到熊本市政府通知指確診女護士曾於本月8日觀賞他們於福岡舉行的演唱會，「雖然目前無法確定會場是否會主要感染源，但為防止疫情擴散，決定取消接下來的福井SUN DOME以及愛媛武道館的演唱會」。

++其他日本藝人紛紛為疫情取消演出++

+ 4 + 3 + 2

除了「WANIMA」，日本多個藝人及樂隊亦紛紛宣布取消演出，以免人多聚集容易造成感染，取消演出的藝人包括男星赤西仁、組合「Perfume」、「EXILE」，至於組合「UVERworld」亦提供退票安排，讓擔心疫情而決定放棄出席演出的粉絲退款。