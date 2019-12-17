【健康百科】年輕台女手麻腳痺兼來經痛到暈　全因一個寫字壞習慣

你從小到大都有駝背問題，且越來越嚴重嗎？無法挺直的背脊，讓人感覺沒精神，甚至會腰痠背痛？物理治療師《三個字SunGuts》指出，大多數人的駝背，都跟姿勢不正有關。他曾遇到一名24歲女生，長時間手麻又疼痛，生理期來甚至會「變成大法師」痛到暈，曾就醫檢查婦科器官都沒問題，最後揪出元凶竟和日常習慣有關，讓人超意外。

物理治療師SunGuts曾收治一名24歲女生，每逢生理期時必經痛。（Youtube@三個字SunGuts）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

SunGuts拍攝影片指出，從小的駝背問題，與「手肘位置」有關，小時候為了握筆寫字寫得穩，大多會把手肘整個靠在桌子上，但此舉不知不覺養成駝背習慣。將手肘緊貼桌面，肩膀向外擴，造成肩胛骨收不起來，一旦外擴太久，肩胛骨內側肌肉的大小菱形肌或裡頭背肌變得太緊繃，久而久之引發發炎問題，使得肩胛骨內側腫了一大塊。很多人用電腦或寫字時會感到手麻，都是因為長期肌肉發炎壓迫神經傳導出的問題。

SunGuts表示，自己曾收治一名24歲女生，主訴長時間有手麻、腳麻問題且都偏於右側，除了誘發疼痛外，每逢生理期時必經痛，甚至會無意識做出如電影「大法師」一樣四肢反折的動作，痛到暈過去。她曾就醫檢查子宮、卵巢皆無異狀，但手腳痠麻、背部痠痛的無時無刻纏著她。一探究生活史發現，女子喜歡寫英文書法，寫字時身體會越趴越下去，甚至還會扭轉一圈，是造成她身體不適的原因。

SunGuts表示，肌肉長時間延展造成發炎而壓迫神經，會導致嚴重的麻痛問題。（Youtube@三個字SunGuts）

SunGuts解釋，寫字時身體往下趴能明顯感受到側邊肌肉、背部肌肉拉伸，受到很大負荷，由於肌肉長時間延展造成發炎而壓迫神經，因而導致嚴重的麻痛問題。在背部問題解決後，女患者回應強烈的經痛問題也跟著消失，「就沒有再進化成大法師了。」

想改善駝背或脊椎側彎該怎麼做▼▼▼

+ 2

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】