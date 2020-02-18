武漢肺炎｜手機眼鏡點抹先啱？港大醫學院教6大隨身物品清潔方法

新型冠狀病毒（武漢肺炎）令港人如臨大敵，人人也提高衛生意識罩不離口，不過除了個人衛生，每日長時間接觸到的隨身物品如手機、眼鏡及外套也是不能忽視的一環。香港大學醫學院內科學系臨床教授孔繁毅近日在facebook發文，教授全面消毒日常用品的方法。

新型冠狀病毒疫情持續，除了保持個人衛生外，定時清潔隨身物品亦非常重要。（資料圖片）

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香港大學醫學院fb日前發文講解清潔日常隨身物品的正確方法，由內科學系臨床教授孔繁毅提供貼士。由於新型冠狀病毒除了以飛沬傳播外，更可以透過眼睛結膜感染而進入人體，故平日多清潔隨身物品如眼鏡、手機是非常重要。

孔繁毅教授指，清洗眼鏡的步驟可於洗手時順道進行，雙手以梘液揉出泡沫後，輕輕抹上眼鏡再過水即完成；至於不能沾水的手機則可利用小量酒精搓手液作為清潔劑，以眼鏡布或紙巾輕抹機身表面、熒幕保護貼和保護套，再以紙巾抹乾。

而每日穿上身的外套、衣物、鞋及手袋，孔教授建議要每日更換及清洗，否則也要以加清水的濕布清潔、曬太陽或用熨斗隔濕布熨一熨消毒，至於鞋底則應噴上70%消毒火酒，或拿入屋以番梘及清水沖洗，進門前踩上浸過1:99稀釋漂白水的毛巾消毒亦可。

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