【人類總是】台男無視勸阻手臂紋「渣男」　事後嗌後悔向網民求救

不少人紋身都選擇對自己別具意義的文字圖案，若一時貪玩亂紋身，分分鐘後悔莫及影響終身。台灣最近就有「勇者」無視紋身師勸導，堅持在手臂紋上「渣男」二字。事隔一個多月，男事主終感到後悔，在社交網站崩潰求救：「有推薦的圖蓋掉嗎……」網民看後則紛紛「大讚」事主的勇氣，抵死提供解救方法。

【崩壞紋身】有台男無視紋身師勸喻，堅決在手臂紋上「渣男」二字；事隔一個多月，男事主昨（3月2日）在fb發帖表示後悔。（fb「爆廢公社二館」圖片）

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台南一名紋身師1月15日在facebook分享客人的獨特紋身，看到男顧客在左手前臂紋上「渣男」，字體盡顯書法架勢，令二字更具「霸氣」。明眼人也知天下間的男性普遍害怕被冠以「渣男」名號，深明此道的紋身師多次勸導該客人，可惜對方堅持，他亦只好無奈完成紋身。

不少網民當時已斷言該客人會後悔，而直至昨天（1日），事主在facebook群組「爆廢公社二館」現身發帖，一改紋身當天的決斷，崩潰說道：「怎麼辦開始有點後悔了……有推薦的圖蓋掉嗎……」一日間便引來過千則留言。

有網民好心教路表示，在「渣男」前加上「專治」、「恨」、「殺」、「不當」等字眼，便可改變原有意思；又提供「帥到掉渣男」、「仙渣（山楂）男」、「菜渣男」、「鬍渣男」等選擇。不過更多的網民看到帖文後，不禁「笑到懷疑人生」，問樓主：「當初誰給你的勇氣去刺（紋）這個？」

（facebook）

同場加映：不少外國人愛中文紋身，但未必人人明白當中意思：

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