《新網球王子》大戰奇行種？　日本網民爆笑：變成《進擊的巨人》

日本知名少年漫畫連載雜誌《週刊少年 Jump》除了王牌作品《ONE PIECE》、《龍珠》、《火影忍者》和《HUNTER×HUNTER全職獵人》，也出產過不少聞名全球的運動漫畫，包含井上雄彥《男兒當入樽》以及許斐剛創作的《網球王子》。就在《網球王子》本傳於2008年結束連載之後，續篇《新網球王子》又繼續接棒，至今依然在繪製日本代表隊於國際網球賽遭遇的冒險和運動戰鬥。

《網球王子》本傳於2008年結束連載之後，續篇《新網球王子》又繼續接棒。（《新網球王子》截圖）

不過就在最新一期的連載雜誌發售之後，觀看了全新一話《新網球王子》劇情的漫畫迷立刻噴飯分享下面的驚人畫面，日本代表隊居然遭遇了史無前例的巨人對手，這簡直比之前「騎馬打網球」還要更扯，火速引發近27萬網友狂讚並爆笑轉發。

《新網球王子》之前曾出現「騎馬打網球」的場面。（《新網球王子》截圖）

為什麼突然會有這麼巨大的選手呢？原來《新網球王子》最新一話在描述日本代表隊遭遇了德國隊，為了突顯歐洲人比亞洲人還要高大壯碩的體型，其中一名德國選手就以下面這個驚人的體型登場，令日本選手不禁感嘆：「這也太高大了吧...」

不過這個巨人網球選手的比例馬上就引發了大量網友吐槽…（點圖放大▼▼▼）

《新網球王子》大暴走似乎反而引發更多沒在追連載的人關注，你是否也不禁想要更新一下這部進度到底畫到哪裡了呢？

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