雞排妹籲「別信旅行社」反被炮轟　原因竟是打漏4隻關鍵字

台灣藝人雞排妹（鄭家純）言詞犀利，經常公開針貶時事，近來受到新冠肺炎波及，許多市民的旅遊計畫泡湯，向旅行社要求退費，她日前表示：「不要再相信甚麼旅行社跟你講一定要紅燈。」一句話意外引發軒然大波，遭到網友出征，她4日再度發聲還原真相。

雞排妹日前表示：「不要再相信甚麼旅行社跟你講一定要紅燈。」被網民炮轟。（IG@ili.cheng）

+ 7 + 6 + 5

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

雞排妹日前發文分享資訊，談到疫情建議等級是台灣疾管署訂的，有三種等級，每種病不同國家有不同等級，旅遊警示則是外交部訂的，有灰、黃、橙、紅四種燈號，但針對這次新冠肺炎，觀光局的退費原則是依據疫情建議等級：

不要再相信甚麼旅行社跟你講一定要紅燈，申訴電話拿起來謝謝！

雞排妹關於旅行社退費的發文意外掀起爭議。（IG@ili.cheng）

而雞排妹一句「不要再相信甚麼旅行社跟你講一定要紅燈」，意外掀起爭議，更遭到大票網友砲轟（按圖▼）

雞排妹事後再度發文澄清：「只截取不要相信旅行社幾個字，說我是散播假消息，想討公道要我道歉，實感無奈。」她表示：「我根本沒有敵意卻被有心人士亂帶風向，說我要大家別信旅行社。刪文的本意是想請戰士們退場，既然無效，那我再發一次原文，與旅遊業工作者認同的修改後版本。」她更新後的版本，則是在「不要再相信甚麼旅行社跟你講一定要紅燈」後，增加「才能退費」4個字，盼能平息輿論。

雞排妹事後再度發文澄清事件。（IG@ili.cheng）

+ 20 + 19 + 18

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】