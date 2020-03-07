梨泰院Class｜朴敘俊栗子頭爆紅　老公叫髮型師跟住剪結果勁崩壞

由韓國男星朴敘俊與金多美、權娜拉演出的改編漫畫的人氣劇集《梨泰院CLASS》，氣勢強勁，收視率一路升，而朴敘俊那可愛栗子型「世路頭」更帶起熱潮，成為男生們紛紛學效的髮型。不過栗子頭一點都不容易駕馭，有台灣人妻則出賣老公剪髮後的爆笑對比照片，只見他完全沒有朴敘俊那可愛正直的感覺，髮型與臉蛋也毫不相稱，網民笑言「其實剪得好像，但有些事設計師改變不了」。

朴敘俊在劇中的可愛栗子型「世路頭」帶起熱潮。（ig「itaewon.class」圖片）

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台灣一名女網民日前在facebook群組《爆廢公社》分享一張老公剪髮後效果圖，指跟老公去剪髮時，向髮型師展示了朴敘俊在《梨泰院CLASS》的造型照片，希望能讓他剪個相似髮型，誰知剪完的效果連自己和髮型師都狂笑了，「世路頭不是那麼好駕馭的啊」、「求我家老公心理陰影面積」。

有網民向髮型師展示了朴敘俊在《梨泰院CLASS》的造型照片，希望能讓他剪個相似髮型，誰知剪完的效果連髮型師都狂笑了。（fb「爆廢公社」圖片）

帖文笑翻近2萬網民，不少人都留言說「髮型沒問題，手藝很好，可惜你懂的」、「這已經不是髮型問題」，又有人口賤抽擊「顏值真的很重要」、「髮型師剪得很好，只差沒辦法變臉呢！」

帥氣男神朴敘俊在《梨泰院CLASS》中飾演熱血正義的朴世路，是一個表面呆頭呆腦但信念清晰的男生。角色設定為忠於原著漫畫，由高中至長大做老闆都留着一個栗子頭，但這股傻氣不但吸引到女主角加盟幫手復仇大計，還吹起「世路頭」熱潮。

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一直留開長瀏海的朴敘俊，為拍《梨泰院Class》而特地剪了一個栗子頭，還維持了6個月。（朴敘俊IG）

其實栗子頭看似簡單，卻很考髮型師功力，朴敘俊就曾在YouTube頻道分享剪栗子頭的過程，不但要精密算好前額的弧形修剪，還要細緻修邊，而且要維持這樣的髮型不容易，朴敘俊指為拍戲需要，維持栗子頭半年來，每4天就要修剪一次。