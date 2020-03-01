謝和弦向莉婭求婚成功！背心襯拖鞋影婚紗相　最強小三終戰勝正宮

台灣歌手謝和弦雖然還未跟妻子Keanna辦完離婚手續，但已高調跟女友莉婭求婚成功，近期總是帶著新歡出雙入對，並稱對方為「老婆」。他日前還透露已經拍完婚紗照，在IG分享大量照片，更抱緊莉婭喊話：「欺負我老婆的垃圾渣，拜託魔神仔處理一下。」

謝和弦日前洗版式發文，逐張分享大量與莉婭的「婚紗照」。（IG@chord0415）

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謝和弦日前在IG洗版發文，自己身上穿着花背心、西褲配拖鞋，莉婭則是穿着大紅色禮服，在歐風庭院裡拍下大量情侶合照。其中一張，他低頭作勢吻莉婭的鞋子，透露此行是來「拍婚紗照」；另一張配字則寫下「壞可以毀滅世界，愛可以戰勝一切」，毫無顧忌地跟女朋友放閃。

其中一張照片，謝和弦低頭作勢吻莉婭的鞋子。（IG@chord0415）

謝和弦目前尚未跟Keanna離婚成功，但1月已經向莉婭求婚，誓言「就算全世界與我們為敵，我還是會拼命保護妳」。他雖然被Keanna提告侵害配偶權、求償420萬元（台幣），但也反過來告對方竊盜和侵占，並在過年前就用特急件訴請離婚，希望早日結束這段婚姻，把莉婭扶正。

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