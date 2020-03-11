生活百科｜乳膠漆DIY油牆身好簡單　裝修佬教正確步驟加注意事項

文：裝修佬 乳膠漆應該如何用？家居或店舖牆身整理，如果可以DIY，自己動手做，當然可省回不少金錢！所以，今次裝修佬即教大家如何為家中或店內的牆面上色、介紹所需工具、步驟及乳膠漆的應用方法！

↓↓↓ 圖解乳膠漆DIY髹牆步驟 ↓↓↓

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乳膠漆DIY上牆工具

乳膠漆上牆前，須先購買適當的工具，當中包括一個品質好的油掃及砂紙。

● 油掃：可刷髹出更厚實油漆，遮擋牆身原有顏色。同時，亦能增加漆膜持久性，這樣才經得起反覆擦洗；

● 砂紙：將牆面清理乾淨，然後再髹上新漆。

底漆及清潔牆身須知

購入工具後，下一個工序就是要清理牆身雜物。若然牆身凹凸不平，則將此等地方剷平，再用「現成灰」於上面批一層，作為基底層。如牆身表面已屬光滑，只須進行打磨處理即可。

在清理牆身後，上乳膠漆前，大家一定要為牆身上底漆。牆身如沒經此工序，時日一久，牆面就會出現脫粉或變色現象。

乳膠漆使用注意事項

上了底漆後，就到上乳膠漆的步驟。大家須注意以下4點：

1. 髹乳膠漆前，須先將乳膠漆攪拌均勻，再讓其靜止20分鐘，待其表面泡泡消除，才可髹上牆，以避免乳膠漆上牆後出現針眼或小氣泡；

2. 調製乳膠漆時，要按比例將水和乳膠漆調配。如水太多，就容易造成乳膠漆成膜不良，難達成理想裝飾效果；

3. 每髹完一層乳膠漆，要待它完全乾透後，再上漆。過程中，大家可用手指感受一下，如手指壓過的漆面沒粘連感，即可再上漆；

4. 一般乳膠漆均須上2至3層，如底漆顏色較深，則要多上一層或數層。

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