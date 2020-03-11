西班牙流感非源自西班牙　奪至少5000萬人命　因新聞自由才得名？

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情在世界持續擴散，至今已導致逾10萬人感染，逾4000人死亡。新型肺炎全球流行，令不少人重提102年前導致5億人感染、5000萬到1億人死亡的「西班牙流感」，但原來西班牙流感並非來西班牙，究竟名字從何而來，人類又有沒有在歷史中吸取教訓呢？

西班牙流感第一波有記錄的流感發生於1918年3月4日位於美國堪薩斯州的軍營。（《流感奪命五千萬》截圖）

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1.西班牙流感非源自西班牙

西班牙流感第一波有記錄的爆發，發生於1918年3月4日位於美國堪薩斯州的軍營，當時正值第一次世界大戰，流感隨軍艦傳到歐洲，西班牙、英國、中國相繼發生同樣的流感個案。

由於西班牙在一戰中是中立國，對新聞管制較少，可以公開討論流感資訊，包括公開國王阿方索十三世染病的實况，相反其他參戰國，例如英國對傳媒有嚴格管制，令時人錯覺西班牙疫情特別嚴重，因此即使流感並非源自西班牙，亦被冠以「西班牙流感」之名。

2.西班牙流感第二波爆發才是最嚴重

西班牙流感可以分為三波爆發，第一波發生於1918年春季，患者會頭痛、高燒、肌肉酸痛等，但病情不算嚴重，如一般感冒。

直至1918年秋季爆發的第二波西班牙流感才最致命的，患者除了高燒、頭痛之外，還有臉色發青和咳血症狀，感染者會呼吸困難，面色慢慢變紫紅色，死時會全身發青。另外，多數病例的死因都不是流感病毒，而是併發而來的肺炎鏈球菌，入侵肺部導致肺炎。

更可怕的是死亡個案大多數是20至35歲的年青族群，平均死亡率可高達5%，科學家未能找出明確原因，但相信是年輕人免疫系統良好，反而過度反應造成「細胞素風暴」，傷害身體組織及器官。而第三波發生於1919年冬季至1920年年春季，死亡率介於第一波和第二波之間。

西班牙流感最早的估計導致2000萬人死亡，後來重新計算死亡人數達至5000萬至9000萬人。（《流感奪命五千萬》截圖）

3.比第一次世界大戰的死亡人數還要多

西班牙流感最早的估計導致2000萬人死亡，後來重新計算死亡人數達至5000萬至9000萬人，比起第一次世界大戰估計1500萬人喪生多得多。

1918年12月，當時的西雅圖警察亦戴上口罩。（《流感奪命五千萬》截圖）

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4.間接導致第一次世界大戰結束

1918年第一次世界大戰已經打了4年，德國本來並沒有大量染病，但當士兵和英美法軍隊在戰壕作戰時被感染，1918年3月到8月，德軍三成士兵因流感減員，士氣低落，直至同年年底，德國同盟保加利亞、土耳其和奧匈帝國紛紛退出戰爭，德國在協約國和流感的夾擊下最終投降。

5.口罩正式被廣泛使用

醫用口罩最早在18世紀出現，直到1919年西班牙流感大爆發時，醫生和公眾才開始正式佩戴口罩，當時口罩只是簡單的紗布掩蓋口鼻，從歷史相片可見，當時醫護人員都有意識戴上口罩。