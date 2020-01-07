比熊犬長期困狗籠百病纏身　美女狗主極心痛：或找動物傳心師幫牠

台灣前主播蔡逸帆日前領養比熊犬「比比」，她一直都想養狗狗，但礙於女兒是早產兒，家裡不適合養狗，現在女兒已經8歲，她終於可以圓夢，她透過經紀人得知，中部有間中途之家的狗狗待領養，她馬上驅車南下，「比比」看到她後就黏到她身上，還不斷跟她撒嬌，她當場母愛爆發，當下決定帶比比回台北，成為比比的主人。

比熊犬「比比」是從繁殖場被救出來的母犬，看到陌生人都會嚇到發抖。（Facebook@蔡逸帆）

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蔡逸帆說，比比是從繁殖場被救出來的母犬，看到陌生人都會嚇到發抖，卻對初次見面的她充滿熱情，讓她相信和比比之間有不可思議的緣分：「而且牠已經7歲了，被領養的機會不大，如果沒被領養，狗狗就會被安樂死。」回台北的路上，比比也乖乖睡在她腿上動也不動，老公驚訝她居然這麼衝動，但也拿她沒辦法。

比比回家後，她發現比比確實有些問題：「因為牠在繁殖場都被關在狗籠裡，我帶牠去公園，牠只會繞圈圈，脊椎也是歪的，看了更心疼。」而比比害怕人群，她有次帶比比去逛百貨公司，比比嚇到不知所措，「我老公還說要不要帶牠去收驚，或找動物傳心師來幫牠。」另外比比在繁殖場不斷生育，但寶寶不斷被抱走，導致牠聽到嬰孩的哭聲，都特別有反應，也因為比比的經歷，她呼籲大家還是領養代替購買，讓狗狗們有機會遇到更好的主人。

台灣前主播蔡逸帆人美心更美，從繁殖場救出長期困狗籠的比熊犬比比。（Facebook@蔡逸帆）

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