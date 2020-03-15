【新冠肺炎】台灣新增6宗確診創單日新高　全屬境外移入

新冠肺炎（俗稱「武漢肺炎」）全球大流行。台灣疫情指揮中心今日（15日）宣布，當地新增6宗確診，創單日新高。而確診者都有境外旅遊史，分別曾到泰國和日本北海道、埃及、土耳其、西班牙、希臘，全屬境外移入個案。

台灣今日新增6宗確診，創單日新高。而確診者都有境外旅遊史，全屬境外移入個案。（中央社）

疫情指揮中心指揮官陳時中下午在記者會宣布，台灣15日單日新增6宗新冠肺炎確診個案，為單日新增新高。6人都是境外移入個案。目前累計59宗確診中，27宗為本土病例，32宗為境外移入。

新增的6宗境外移入者，案54為北部30多歲男性，2月28日至3月1日曾到泰國旅遊，返台後又於3月5日至8日與1名友人到日本北海道，返台後於11日出現流鼻水症狀，12日因全身倦怠及頭痛等症狀就醫並採檢通報，於今日確診。

案55為北部50多歲男性，3月3日至12日參加埃及團體旅遊，3月12日返台後因全身倦怠與肌肉痠痛就醫，經檢測有發燒情形，由醫院採檢通報，在今日確診，目前收治負壓隔離病房。

台灣疫情指揮中心說明，六名確診病患，分別曾到泰國和日本北海道、埃及、土耳其、西班牙、希臘。（中央社）

案56及57分別為北部40多歲男性及北部70歲女性，為3月4日一起到土耳其旅行的團員（曾於杜拜轉機），都在13日返台。案56於3月8日至12日出現身體不適，13日入境後因喉嚨癢、腹瀉、自覺發熱等症狀就醫，經醫院採檢後通報，在今日確診。案57在13日返台後因發燒就醫，於今日確診。

案58為北部20多歲女性，今年1月到西班牙就學，3月12日曾出現體溫偏高，13日返台時，經發燒篩檢站採檢送驗，今日確診。

案59為北部10多歲男性，1月與家人同遊希臘，3月5日返台，12日出現喉嚨痛情形、13日因咳嗽、流鼻水及頭痛等症狀就醫，今日確診。