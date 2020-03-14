【新冠肺炎】歐洲疫情嚴峻　台灣提升歐美旅遊警示

台灣流行疫情指揮中心周六（14日）14時宣布台灣新增3例新冠肺炎確診病例，皆屬境外移入個案。截至目前台灣累計確診數為53例，分別為本土27例及境外移入26例。

由於歐、美等地區的新冠肺炎疫情升温，指揮中心宣布自3月17日起歐洲神根區、英國、愛爾蘭等27國及杜拜的旅遊疫情建議提高至第三級：警告（Warning），民眾非避免勿前往；周六14時起尚未登機離開歐洲27國或杜拜之旅客，入境台灣後須居家檢疫14天。

另外，即日起美國華盛頓州、紐約州及加利福尼亞州等3州的旅遊疫情建議提升至第二級：警示（Alert），其他州則列為第一級：注意（Watch）。尚未列旅遊疫情建議的國家均提升至第一級：注意（Watch），民眾14天內如有旅遊疫情建議第一、二級國家旅遊史者，入境台灣後應落實14天自主健康管理，每日需回報體温和健康狀況。

針對英國傳出擬透過六成民眾感染，達成群體免疫的防疫政策，台疫情指揮中心指揮官、台衛福部長陳時中說，台灣不會這樣做，這是在醫療體系沒法承擔時的考慮，但台灣離這樣的情況很遠。（洪嘉徽攝）

指揮中心指揮官、台衛福部長陳時中表示，提高歐、美等地區的旅遊疫情建議，一定會影響旅遊和經貿往來，但在全球疫情大流行下，這是不得不採取的嚴厲防疫措施。

台灣新增3例境外感染個案 確診數增至53例

針對台灣新增的3例新冠肺炎病例，陳時中說明表示，這3例均為境外移入個案。第51例為30多歲荷蘭籍副機師，3月2日至6日曾至奧地利，3月9日自荷蘭來台，10日入境，11日晚間因呼吸困難、胸悶及全身倦怠，至醫院急診就醫，經診斷有肺炎情形，12日由醫院採檢通報於14日確診。

陳時中說，第52例為北部30多歲台籍男性，2月28日與2名友人自台灣經土耳其轉機至瑞士後，2月29日自瑞士搭乘巴士至法國滑雪，3月7日再自法國搭乘巴士至瑞士搭機，經土耳其轉機返國，於3月8日入境。於3月12日晚間出現發燒、全身倦怠、咳嗽、流鼻水等症狀至醫院就醫後採檢通報，於14日確診。

至於第53例，陳時中指出，個案為北部30多歲台籍男性，2月22日至3月6日赴德國慕尼黑、紐倫堡出差，返國後於3月11日出現咳嗽有痰、喉嚨痛症狀，於11日晚間就醫後檢驗通報，於14日確診。

提高歐洲27國及杜拜旅遊建議等級至最高級

考量歐洲地區病例數已逾3萬例的嚴峻疫情，以及全球疫情的大流行，台灣也決定提升歐洲申根區國家、英國、愛爾蘭等27國，以及杜拜的旅遊疫情建議。

陳時中表示，近日來台灣新增的病例多來自歐洲，歐洲神根區國家人員流動密切，因此除了原已列第三級（最高等級）旅遊警示之意大利外，自3月17日起將針對其他歐洲申根區國家，包括法國、德國、西班牙、葡萄牙、奧地利、荷蘭、比利時、盧森堡、丹麥、芬蘭、瑞典、斯洛伐克、斯洛文尼亞、波蘭、捷克、匈牙利、希臘、馬耳他、愛沙尼亞、拉脱維亞、立陶宛、冰島、挪威、瑞士及列支敦士登，以及與神根區自由流動的英國、愛爾蘭共27國，加上杜拜（杜拜含轉機）的旅遊疫情建議提高至第三級：警告（Warning），呼籲民眾非必勿前往旅遊。

在邊境管制方面，陳時中說，自3月14日14時起，自上述地區已離開者，赴台將加強「自主健康管理」措施，配合回報每日體温14天，而尚未登機者列入居家檢疫14天。自3月17日凌晨起，外國旅客居家檢疫無住所者可至集中檢疫所隔離檢疫，付費居住。

對於美國白宮請願網站有網民發起連署呼籲美方提名台衛福部長陳時中取代世衛總幹事譚德塞的提案，陳時中認為此舉大概是為博君一笑。（洪嘉徽攝）

提高對美國及其他國家之旅遊疫情建議

另外，美國近期疫情上升，目前全美46州及華盛頓哥倫比亞特區均已發生病例，逾20州進入緊急狀態。陳時中表示，美國疾病預防管制中心研判華盛頓州、紐約州及加利福尼亞州已有社區傳播，因此指揮中心即日起針對美國華盛頓州、紐約州及加利福尼亞州等3州提高旅遊疫情建議至第二級：警示（Alert），民眾前往當地應採取加強防護措施；其他州則列為旅遊疫情建議第一級：注意（Watch），民眾應遵守當地一般預防措施。

考量全球疫情日趨嚴峻，跨國交通往來密切，指揮中心即日起也將全球未列旅遊疫情建議的國家均提升至第一級：注意（Watch）。民眾14天內如有旅遊疫情建議第一、二級國家旅遊史者，入境後應落實14天自主健康管理，每日回報體温和健康狀況。因應全球旅遊疫情建議提升，台灣也將強化邊境管理及進行回溯性擴大篩檢等措施，以確保台人安全。

針對台灣媒體提問，由於美國境內人口會各州流動，因此是否考慮全面提高美國的旅遊疫情建議？陳時中認為，提高旅遊疫情建議必須站在一個可比較的基礎。他說，美國每百萬人口的病例數為7.5人，歐洲地區則是幾10人，兩者差距還是相當大，例如意大利每百萬人口的病例數已達到292人，比較輕微的像希臘也有18.1人，整體都較美國來得嚴重。

陳時中表示，提高旅遊疫情建議必須站在一個可比較的基礎下調整，同時也牽涉國際情勢和經貿關係，總體而言會考量疫情審慎判斷。