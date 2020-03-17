新冠肺炎｜市民高度戒備水洗銀紙再晾乾　生果落洗潔精搞到起晒泡

新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情肆虐，人人都提高衛生意識，注重消毒勤洗手。有網民日前發文分享，指為怕細菌感染家人，會定時將銀紙逐張清洗再掛晾，實行「未使錢先洗錢」；而食生果前也會加洗潔精「消毒」一番，引來其他網民熱議。

有網民於fb群組上載圖片，指擔心細菌感染家人，會定時將銀紙逐張清洗再掛晾，相關消毒方法引來網民熱議。（fb群組「將軍澳主場」圖片）

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該名網民日前於faccebook群組「將軍澳主場」分享相片，可見他將面值10元至500元不等的銀紙清洗後掛於衣架上夾起晾乾，部分則攤在紅色膠桶邊緣晾乾。樓主稱，相中的銀紙均以洗潔精洗刷消毒，雖然也怕會「洗爛」，但更怕細菌會傳給家人；而近日他購物時亦改用八達通及信用卡，避免接觸鈔票。

樓主稱，除銀紙外也有洗刷購買回家的生果，因已訂購的蔬果專用清潔劑仍未運抵，暫時以洗潔精清洗，相中可見部分生果被洗至「起泡」。（fb群組「將軍澳主場」圖片）

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樓主稱，除銀紙外也有洗刷購買回家的生果，指已訂購「專用洗水果蔬菜清潔劑，但是在日本未返到嚟」，故暫時以洗潔精清洗火龍果、牛油果及番石榴等，無論外皮是否會食用也會清洗，相中可見部分生果更被洗至「起泡」。

不少網民看過帖文紛紛留言，指「錢真係最污糟嘅嘢」，貼出自己「洗錢」的相片，表示跟樓主一樣要洗過才安樂；有人則笑言「入屋前，把錢『使』清光就冇事」、「洗完記得蒸下啊」、「夾唔實大風一吹點算？」。

另有網民質疑樓主以洗潔精精洗生果非合適做法，建議他盡快購買蔬果專用清潔劑，或改以其他可食用材料，「你咁洗同食洗潔精落肚有咩分別，好病態」、「用錯嘢洗生果仲大鑊」。