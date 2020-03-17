新冠肺炎︱美國華裔大媽舔口水抹鄰居門柄　網民鬧爆：生化武器

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）在全球肆虐，歐美國家確診個案不斷上升。雖然大難當前，但仍不時傳出有人做出危害公眾衛生的行為。日前facebook有帖文傳開，指一名華裔大媽在美國加州一個小區，走到別人家門前舔手指，再將口水抹到門柄上，而且有很多鄰居中招，已經通知當地警方。相關照片傳到多個討論區，有人質疑大媽行為形同恐襲，她本人就是生化武器。

有美國網民發現一名大媽在自己及鄰居家門舔手指後，將口水抹到門柄上。（fb圖片）

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自疫症爆發以來，多次傳出有人罔顧公共衛生，做出例如隨處吐口水的行為。日前有美國網民在fb大呻，說有一名大媽走到自己門前，舔了舔手指後，將口水抹到門柄後離開，然後她走到其他鄰居的門口做一樣的事。

網民稱大媽摸完門柄後離開，再到其他鄰居門前做同樣的事。（fb圖片）

網民指事件發生於加州Bellflower & Arbor， 他已經通知了該區的警察，認為如果她刻意散播Covid-19，應該作出拘捕。他又提到病毒會「停留在表面2小時」，不要為她辯解了，一點都不好笑。有好心人即時提醒，病毒如依附在不鏽鋼表面可存活達3天，應多加注意。

有網民笑言大媽拿的傘子，圖案和《生化危機》的保護傘公司圖案相似。（《生化危機》海報）

帖文不停被轉載，許多外國網民稱不解這名亞洲大媽為何要這樣做，又認為她應該是華人，「她們在中國都是這樣做」、「他們常說因疫情被歧視，但卻在做這些蠢事」。有人發現她穿的背心，上面寫上了「Please don’t go to hell」（「拜託不要去地獄），但她的行徑無疑是會落地獄的行為，大鬧這是恐怖襲擊。

不過，有外國網民發現拍片者的鏡頭沒有明確拍到門柄，上載的照片也只是拍到她在門口黏手指，認為應公開整段影片。

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帖文之後被傳到台灣討論區上，笑稱她就像「生化武器特工」，在非常時期還挨家挨戶抹口水，網民又提醒事件或引起排華情緒，「美國人是有槍的，亞洲人保重」。有眼利網民發現她的傘子「很像某個生化公司的圖案」，笑稱傘子和知名恐怖遊戲《生化危機》中的保護傘公司圖案相似。

（綜合）

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