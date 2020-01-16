丹麥薄餅店推奇異果Pizza　一片片切開震驚網民：拿波里人無眼睇

沒人敢在拿坡里人面前拿出菠蘿薄餅，但只要不是在意大利，就沒人阻止到薄餅的「暴走」！繼網上熱傳的珍珠薄餅、榴槤薄餅之類，有Reddit網民日前分享一塊綠色異樣薄餅，上面放滿了一片片的奇異果，大呼噁心。網民隨即聯想起之前瑞典人發明的香蕉薄餅，但切片奇異果卻似足一隻隻眼，「這是一個巨大培養皿」。

有網民在一家丹麥薄餅店見到奇異果PIZZA。（Reddit圖片）

有人提到瑞典人做出來的香蕉PIZZA。（Reddit圖片）

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傳統的拿波里薄餅上面只可有蕃茄、芝士等簡單材料，當美國人在上面加入菠蘿簡直激瘋了他們，但現在的人愈來愈大贍，加火腿、雞肉、香腸已經滿足不了他們，榴槤薄餅都有人做出來，較早前甚至有人趁着珍珠奶茶的熱潮，做出了珍珠薄餅，甚至黑糖珍珠薄餅。

日前有Reddit網民發帖，說在一家丹麥薄餅店發現有奇異果薄餅出售，從他上載的照片可見，本來奇異果切開已經很像眼睛，整個切片鋪在薄餅上，就像一堆很密集的眼睛，可能會嚇怕一堆密集恐懼症的患者。

網民見到這個薄餅後馬上「召喚」拿坡里人，「在薄餅上加生果會成為拿坡里人的敵人」，而且「這個薄餅看起來很噁心」，還有人抵死形容，「這是一個巨大培養皿」，奇異果片就像細菌，又像發霉。

由於樓主說是在丹麥的薄餅店買到，隨即有丹麥網民跑出來反駁，強調這絕不會是丹麥人發明的，又提到丹麥多數的薄餅店都是中東人開設的，可能是他們發明出來，意圖撇清和這個薄餅的關係。有留言笑指，瑞典人發明過香蕉薄餅，質疑奇異果薄餅是不是他們的新作。

笑還笑，有網民認真評論，覺得這個薄餅入口應該不錯，「揉合了鹹味、甜味和酸味，像芝士、提子和莓混合，應該是不錯的風味」。更有見慣世面的網民說，薄餅的世界無奇不有，他試過去買薄餅的時候，發現前面的女人在訂製香蕉吞拿魚薄餅，自始就見怪不怪。

（reddit）