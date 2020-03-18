疫情下堅持舉行婚禮　親友怕感染拒出席　準新娘鬧爆：你死定了

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情肆虐全球，不少新人都被迫將婚禮延期。美國一名準新娘於facebook大呻，指自己過去一年多，花費了數萬美元準備婚禮，惟一眾親友卻因怕感染而婉拒出席，令她非常不滿，怒罵：「如果你因為新冠肺炎而錯過我的婚禮，你死定了！」帖文事後被轉發至討論區，網民紛紛狠批該名準新娘自私。

美國一名新娘於facebook發文，指親友因新冠肺炎疫情而打算缺席其婚禮，感到非常不滿。（《新娘愛鬥大》劇照）

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美國一名準新娘早前於fb發文抱怨，表示婚禮約於一個月後舉行，自己連日來非常落力預備，「37天後就是我的婚禮！我花了15個月計劃，花費數萬美元，我一直在努力計好預算，避開與家人談論政治，跟進每個賓客邀請，落手做不同的電工、木工，回覆了100萬個電郵」。

準新娘的帖文事後被轉載到討論區，不少網民紛紛留言狠批她非常自私。（Reddit圖片）

不過近日不少原訂會出席的親友，均表示因新冠肺炎疫情嚴重而決定缺席，令她相當不滿，忍不住在帖文中大罵：「我不管，我有理由提醒我的賓客，如果你因為新冠肺炎而錯過我的婚禮，你死定了！」（You are dead to me.）

準新娘的帖文事後被轉載至外國討論區Reddit，網民紛紛留言狠批她非常自私，「在非常時期仍這麼自私真的很糟糕，很抱歉你的婚禮受影響，但我不會以全家健康來冒險」、「要是我也會難過及生氣，但可否為別人想想？」、「我堂兄的婚禮本應於下週舉行，你知道他們做了什麼嗎？改期！這樣才是聰明」。

（綜合）

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