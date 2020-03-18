將軍澳街坊買豬肉驚見「腫瘤」即退錢　食物安全中心：切去勿食用

受新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情影響，市民都避免外出聚餐，更常留在家中「煮飯仔」。有將軍澳街坊日前分享，指在區內街市買新鮮豬肉回家處理時，竟看到肉上有兩塊疑似腫瘤的白色物體，即時拿回肉檔退錢。不少網民質疑相關豬肉來自病豬，食物安全中心去年曾發文解釋相關情況，指出「腫瘤」或是豬隻接種疫苗後留下，建議將該部分切除，剩餘豬肉只要煮熟仍可食用。

有將軍澳街坊指日前購入的新鮮豬肉出現類似「腫瘤」物體，安全起見即拿回肉檔退錢。（fb群組「將軍澳街坊經濟圈」圖片）

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該名街坊於facebook群組「將軍澳街坊經濟圈」發文，指上周五（13日）從厚德邨購入共值150元的新鮮豬肉，翌日處理時才發現豬肉上有兩塊類似腫瘤的白色物體。相中可見，豬肉上有兩塊白色的圓形物體，看起來像脂肪，惟並無看見有蟲或「流膿」。

樓主稱，發現豬肉有異後即時拿回肉檔，因檔主願意退回150元便沒再追究。不少網民看過相片，質疑「腫瘤」豬肉或從病豬而來，指曾購入已變壞的豬肉，一切下即出現流膿的情況，建議如發現不妥寧願棄掉勿食用。

食物安全中心曾發文解釋相關情況，指豬肉的「腫瘤」有機會因本身膿腫或接種疫苗所致，建議市民切去相關部分。（食安中心fb圖片）

事實上，食物安全中心去年1月曾於fb專頁發文解釋豬肉出現「腫瘤」的原因，指豬隻接種¬¬疫苗後或本身出現膿腫，便有可能出現肉內藏有白色液體的情況，不過確切原因則要進一步檢查，如根據組織病理學，才能確定。

食安中心建議，市民如在豬肉發現相關「腫瘤」，可切走該部分，其餘位置只要徹底煮熟，即中心溫度達至少達攝氏75度，便可放心食用。