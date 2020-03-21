【生活百科】設計細單位點先平靚正？　裝修佬教3個貼士型格盡顯

一般香港住戶都想裝修費便宜，又想型格，但動輒找設計公司設計家居，費用都會很昂貴，其實有什麼解決方法？

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工程總監阿鋒指出，其實未必一定是昂貴，我們在設計細單位時一般會以簡約為主，於設計當中選擇一個位置做焦點，這樣已經很足夠。最簡單的做法是在客廳打造一幅特色牆，就會令整個效果差很遠。而裝飾方面只會適量地加入設計精品，例如是傢私或一些擺設，太多擺設的話會令整體效果失焦，變得不好看。

至於家居雜物越少，整體設計就會越好，但實際生活上是沒有可能放棄所有雜物，那麼如何解決雜物的問題？就是可以選用一些有設計的獨立傢私，因為價錢不會十分昂貴，可以減低成本，同時又可增加儲物空間。

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裝修佬是家居裝修奇難雜症專家，希望透過文章分享及網上互動，解答巿民各式裝修難題，改變大眾對裝修方式和置家理念。

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