72歲大隻佬阿諾拉埋「乖孫」拍片玩Reddit　呼籲老人乖乖在家抗疫

新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）全球大流行，各國都推出不同抗疫措施，包括呼籲高危人士如長者留家減低受感染機會。現年72歲的美國演員兼前加州州長阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）日前聯同兩個「乖孫」—迷你馬「Whiskey」及驢子「Lulu」拍攝短片，以身作則示範長者應如何留家抗疫，並呼籲一眾粉絲減少外出：「聽專家講，盡量留在家中別出去！」

美國演員兼前加州州長阿諾舒華辛力加聯同「乖孫」拍片，呼籲呼籲一眾粉絲減少外出避免受感染。（ig「schwarzenegger」圖片）

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這位72歲的「未來戰士」日前於instagram上載短片，可見他安在家中，身邊有兩隻寵物乖孫迷你馬「Whiskey」及驢子「Lulu」陪伴。看起來精神奕奕的他響應加州的「禁足令」要求，留家抗疫，並藉鏡頭呼籲一眾粉絲：「很重要的一件事，你要留在家中！在加州，65歲以上的人不允許出門，所以我們留在家吃飯。」

身經百戰的阿諾表情毫不沉悶，反而興奮地拿着紅蘿蔔餵飼兩隻乖孫，享受天倫之樂，「我們不出門、不去餐廳，我們哪都不去，就留在家，和Lulu、Whiskey一起吃飯，我們擁有很開心的時光」。

事實上，這次並非阿諾首次拍片提議公眾做好防疫措施，上周他亦帶同另一乖孫，小狗「Cherry」拍片示範洗手方法，強調每次必須洗夠20秒才有效，更稱自己做任何事前也會洗手，「我每天至少洗手50次，我一次又一次地洗手，以確保自己和他人的安全」。

阿諾上周亦帶同另一乖孫，小狗「Cherry」拍片示範洗手方法。（ig「schwarzenegger」圖片）

阿諾亦追上潮流，到討論區「Reddit」留言，提醒網民要聽專家建議留在家中。（Reddit討論區截圖）

阿諾亦追上潮流，到討論區「Reddit」留言，提醒網民要「聽專家講，不要理會那些白痴。專家叫我們留在家中，不要外出到餐廳或酒吧，那就聽話」。他又不忘顯示幽默一面，稱如想支持當地小店及餐廳的話，可以購買禮品卡或叫外賣，「但別忘記畀貼士」。

（綜合）