新冠肺炎｜自拍短片哭求停止搶購　英國護士：其他人也需要活下來

搶購潮在全球各地不斷上演，民眾受新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情影響紛紛囤糧。英國約克（York）一名重症病房護士日前拍片哭訴，自己剛工作48小時下班，到超市時竟發現蔬果被一掃而空，呼籲市民必須停止搶購囤糧的行為，並希望他們意識到「其他人也需要在今次疫情中活下來」。

【英國搶購潮】英國多間超市貨架都變得空空如也，大部分的食物如麵包、意大利麵、罐頭等都被搶購一空。（aaalex555 twitter圖片）

51歲的比爾布魯（Dawn Bilbrough）周四（19日）在facebook上傳影片，她在片中無助地指自己剛到超市，發現已經沒有水果和蔬菜，「我在超市哭了，我剛結束48小時的工作，現在只想買點東西準備下個48小時值班」，形容沒有蔬果等食物，已經不知道應如何維持身體健康，因此要求民眾必須停止搶購。

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比爾布魯說到一半開始哽咽，幾乎忍不住大哭，「那些掃光貨架上基本食材的人，你們必須停止，不再拿走多於自身需要的食物」。她提到，當大家生病最辛苦的時候，「就是像我這樣的人照顧你」。

影片隨即在網上瘋傳，比爾布魯後來受訪時稱明白市民的恐慌，但英國不是第三世界國家，國內糧食供應亦沒有短缺，希望那些搶購群眾意識到「其他人也需要在今次疫情中活下來」。她事後於周六（21日）再發帖，感謝過去數天有許多人得知其情況後，表示希望送贈她食物，但目前她已有足夠糧食，呼籲市民捐給各社區的食物銀行。

（鏡報）