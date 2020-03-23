台偽娘網紅兩大優勢打敗真女人？　比無月經更令女網民羨慕的是…

台灣網紅小A辣原是男兒身，因為想要成為女人，先是動了隆胸手術，也積極安排前往泰國變性，但礙於疫情暫時延期。他常公開分享一路走來的心情，面對某些人質疑「就算變性了也不會是真的女生」，也提出女生友人給他的另一角度看法，開玩笑證明變性人其實有「優勢」。

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小A辣表示常聽到女性朋友訴苦，因為每個月都要面對月經，懷孕也要經歷辛苦的10個月，這些都會讓女生身體不適。女友人為了安慰、鼓勵小A辣，還幫他分析變性人的優勢，至少洞洞「一年四季每一天都能用，就像便利商店全年無休」，跟月經、懷孕期間都不能做的女生比起來，反而限制更少。

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看到小A辣的PO文，不少女生忍不住發笑，回覆：「滿有道理的」、「沒有生理期比較好」、「羨慕不會有月經不用生小孩」；但也有人質疑這種說法有物化女性的問題。對此，小A辣解釋這只是女友人用來鼓勵他的話，而且自己也很清楚變性完不會成為真的女生，因為切除了睪丸，既不會有男性荷爾蒙也不會有女性荷爾蒙：「所以我是無性人。」

小A辣不時在IG分享性感照。（IG@ala780705）

事實上，小A辣先前也曾經收到網民私訊，被對方罵：「把老二切掉不就是太監嗎」、「你以為變完性就是女人喔」、「你變性也不能生孩子啊，笑死，變什麼？」。但小A辣回應：「我並沒有要生小孩」，也表示不打算領養：「我不會害別人小孩跟我一樣被罵。」

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