【大餓】小學就有易服癖！台灣模範生從小扮偽娘　如何融入社會？

複習上一篇：【大餓】200斤激肥台妹為減肥痛失味覺 看透人生蛻變成真女神

自己的樣子VS社會期待的樣子

自述：謝沛如 編輯：倪蒹葭（一条）

《大餓》除了阿娟的減肥之外，其實還有一條線，是阿娟班上一個有變裝傾向的小男生。他是個小模範生，但天生喜歡穿一些漂亮的女生衣服。阿娟一方面正在為了被別人接納去減肥、去改變自己，但另一方面，她又本能地想要支持這個小男孩，不要壓抑自己心裏很重要的一部分。男孩的家長顧慮比較多，他要怎麼融合進社會，他的未來要怎麼辦，是不是應該在他傾向還沒發展出來之前，趕快就把它扼殺掉？

《大餓》中的安親班。（《大餓》劇照）

我自己就是在安親班長大的小孩，整個小學課後都是在安親班度過。家長把小朋友送到安親班，希望孩子是以一個標準化方式，好好地長大。但是實際上每個小孩都會有自己的個性。這些個性在多大程度上應該順應，或者被矯正、規訓？

阿娟的媽媽是安親班的主任，她的工作就是讓小孩好好地寫完作業，可以跟家長交差，所以她的教育方式一定是把大家教成小模範生，但她要面對自己的女兒不是所謂的“模範生”。

阿娟班上一個有變裝傾向的小男生。（《大餓》劇照）

小男生這條線索也跟阿娟的故事做對比：她長大以後，因為胖，成了一個不符合標準規格的女生，要怎麼跟社會融合？其實無論變裝還是胖子，都回歸到社會怎麼對待大家。兩者顧慮的主要都是社會觀感，如果社會是一個健康的，更包容更自由的環境，這些問題都會好很多。

拍完電影后我更愛自己了

我常常覺得做電影好像在做菜。有人可以用高級食材做出法國料理，但我會比較想要做漢堡。大家都容易吃到漢堡，好吃、便宜。但是你可以在漢堡肉裏面想辦法加進自己想要的成分。像有些媽媽為了讓小朋友吃蔬菜，會偷偷塞紅蘿蔔到漢堡肉裏。《大餓》就在用一種輕鬆幽默的方式，呈現阿娟在社會上遭遇的一些不平等、荒誕的事。

最早想要念電影，是高中語文課老師帶我們一起看了《霸王別姬》。張國榮的角色關於性別上的一些掙扎，關於他身份和性別認同那一塊，是特別打動我的地方。開始拍電影之後，我的作品不知不覺都是關於性別、身體認同。

謝沛如拍戲初心源自……？即睇《霸王別姬》精彩劇照▼▼▼

+ 14 + 13 + 12

本科畢業製作是《春色無邊》，講一個賓館的掃地阿姨，她無意間在賓館房間看到個洞，偷窺之後，她反而開始找到自己，有一點回春。在台灣，大嬸也和胖子一樣，是沒有性別的存在，我就很想探索她女性化的部分在哪裏。

在哥倫比亞大學研究生時期，我拍了短片《Knighthood》（騎士），講一個小女生喜歡玩，她上山下海，但是她必須要開始穿內衣了，她要怎麼去習慣這件事情。《大餓》裏，阿娟對身體的認同也是一樣，這些作品都是在探討：自己是甚麼樣子，然後到了社會中，社會期待的另外一個樣子，要怎麼在中間找到一個平衡。

《Knighthood》中沒有露過臉的騎士，和《大餓》的男主角是同一個演員。（《Knighthood》劇照）

我有一個很得意的事情，就是我嘴裏還有三顆乳牙。媽媽之前勸我說去把牙齒弄一弄，我就斷然拒絕，說不行，我要留着，這是我最喜歡自己的地方。我們常常是要在應該的樣子，和自己原本的樣子之間做出選擇。

導演謝沛如在拍攝現場。（《大餓》花絮）

拍《大餓》像是一個自我療癒的過程，拍完我變得更自在了。以前可能就跟其他人一樣，我看自己的時候只會看到自己的身材，但我現在再回過去看的時候，我就可以看到，自己作為一個人，蠻特別、蠻迷人的地方，庸俗一點講，就是更愛自己了。

從肥胖學會愛自己！即睇《大餓》精彩劇照▼▼▼

+ 9 + 8 + 7

【本文獲「一条」授權刊出，歡迎關注：https://www.facebook.com/yitiaotv】