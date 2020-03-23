美國政府公布可殺死新冠病毒產品清單　邊隻品牌漂白水靠得住？

新型冠狀肺炎（COVID-19）疫情在世界肆虐，清潔、消毒用品成為市民日常必備的物品，但究竟什麼品牌的產品才真正有效呢？美國國家環境保護局（EPA）公布了一份聲稱可對付新型冠狀病毒的消毒產品清單，當中包括不少港人常用的品牌產品，如Lysol，高樂氏（Clorox），Purell等。

美國國家環境保護局（EPA）就公布了一份聲稱可對付新型冠狀病毒的消毒產品清單，當中包括不少港人常用產品，如Lysol，高樂氏（Clorox），Purell等。（Clorox圖片）

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為了防範新冠肺炎，除了外出時戴口罩，經常洗手及保持社交距亦是必須的，除此之外更要常用消毒劑清潔物品的表面。EPA公布的清單，羅列287個聲稱可有效消滅新冠病毒的清潔用品，主要是漂白水和清潔劑。

當局提醒民眾使用有關產品時，要嚴格遵照製造商的使用說明，有些產品可以立即使用，而有些則需要稀釋，並要確保環境通風良好。

↓↓↓部分清單內的清潔劑↓↓↓

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EPA指，因為新冠肺炎是一種新病毒，暫時未有對這些產品進行測試，但基於有關產品具有殺死的病毒的功效，或表現出對另一種類似新冠病毒的病毒產生功效，因此相信這些產品對殺死新冠病毒同樣有效。

EPA羅列可殺死新型冠狀病毒清潔用品清單：

https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2

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