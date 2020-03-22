一個眼神就能傾國傾城的絕美泰妹　103萬粉絲IG網紅是碩士學霸！

與她四目交投就已經迷住了，真人竟然還是一名碩士級學霸！泰國IG網紅PICHANA YOOSUK在網絡上的人氣有多高，單看其過百萬名的粉絲就已經知道，她雖然不如一般泰國美人皮膚白得如剝殼雞蛋一樣，但小麥色肌膚加上健美線條，與樣子更加匹配，散發出另一種特別的泰國女性美！

PICHANA YOOSUK誇張得被封為「一個眼神已經可以傾國傾城」的美女。（IG「mookpichana」圖片）

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PICHANA YOOSUK來自泰國曼谷，1996年出生的她今年24歲，年紀輕輕已經是泰國農業大學英語專業科學的碩士，相信她的英文一定「嘞嘞聲」！她就讀的泰國農業大學在當地有不少人認識，是泰國的三大之一，同時具一定歷史。

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PICHANA YOOSUK最剎食的當然是一對眼睛，甚至誇張得被封為「一個眼神已經可以傾國傾城」的美女，加上臉蛋標緻，有着標準美人瓜子臉，單看樣子已經令不少人捨不得將目光移到其他地方。不過PICHANA YOOSUK的身材亦都一級棒，不但上圍豐滿有深長事業線，纖腰翹臀加長腿，比起洋娃娃更加標準！

她的IG現時有多達103萬名粉絲，經常大派福利照，不過如果要數她最經典的一套寫真，就是她曾經化身咖啡師，中空穿上圍裙沖咖啡，令不少網民都大叫受不了！

【熱話#同場加映2】（01製圖）

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