珍珠奶茶｜台網民熱議最人懷念台式飲料店　呢幾間香港都有分店！

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台灣台式飲料店林立，許多人幾乎每天都會喝上一杯，還因為特有的客製化系統，讓台灣的台式飲料文化揚名國際，不過隨著時代更迭，也有不少飲料店消失在洪流之中。對此，日前就有一名網友在PTT中PO文提到，自己是南部人，但他發現小時候愛喝的飲料店倒了不少，並舉出一些過去自己愛喝但現在已經不在的台式飲料店，於是就好奇詢問廣大網友「大家還記得哪些倒掉的飲料店？」

原PO在文中表示，自己住在南部，隨著時間過去他發現一些小時後愛喝的飲料店都倒了，然而有些是真的難喝，並疑惑的問道「普洱世家、娃娃魚、英國藍，不確定這些北部有沒有開，那過氣或是倒掉但曾經開很多的還有誰？」

網友在PTT中PO文提到一些過去自己愛喝的台式飲料店經已結業。（PPT截圖）

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PO文一出後，立刻引來大批網友熱議，受到最多人支持的是一家名為「藍天鵝」的飲料店，紛紛認為他們家的「珍珠」最好，也有網友提到其他間已經不再營業但令人懷念的飲料店。

▼▼▼最令台灣人懷念的台式飲料，有幾間香港都有分店？點圖看網民熱議▼▼▼

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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