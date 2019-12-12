這個台灣夜市小食揚名國際！日本節目激讚：料像珍珠奶茶般大流行

台灣夜市小吃揚名國際！像是近期在日本爆紅的珍珠奶茶，不僅成為年輕人的打卡聖品，還吹起一股珍珠奶茶創意料理風潮，癡迷珍珠奶茶的程度可見一斑。最近又有一樣台灣夜市小吃紅到日本，許多藝人都讚不絕口，甚至直言：「肯定會大流行！」

日本節目《ウチのガヤがすみません》最近一集介紹到養蜂場，談論如何運用採集到的蜂蜜時，主持人話鋒一轉提到台灣夜市小吃「番茄蜜餞冰糖葫蘆」，由於採集到的蜂蜜量不少，主持人便決定利用現場材料，以蜂蜜和番茄等食材製作冰糖葫蘆，帶回去給錄影棚的嘉賓，讓大家可以品嘗到冰糖葫蘆的美味。

《ウチのガヤがすみません》主持人以蜂蜜和番茄等食材製作冰糖葫蘆。（《ウチのガヤがすみません》截圖）

棚內藝人首次品嘗到冰糖葫蘆後，紛紛都大讚好吃，誇讚番茄、梅乾、蜂蜜融合在口中的酸甜口感，甚至還有人說應該要拿去日本祭典賣，並肯定的表示：「一定會像珍珠奶茶引發大流行。」

藝人們紛紛誇讚冰糖葫蘆好吃。（《ウチのガヤがすみません》截圖）

冰糖葫蘆獲日本人大讚！台灣網民驚多過喜…（點圖看留言▼▼▼）

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